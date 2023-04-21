انت الان تتابع خبر بسبب كبر حجمه ونصيحة أمه.. عروسة تقضي ليلة الدخلة في المستشفى بسبب ما فعله زوجها معها بالقوة.. وأم العروسة في ذهول مما حدث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في قصة اليوم التي تتحدث عن حفل الزفاف بين الزوج والزوجة هي من افضل ايام الحياة ، لكن ما حدث مع هذه الفتاه مختلف للغايه ،حيث قام أهلها بتزويجها وهي صغيره.

ورغم فارق السن بينها وبين عروسها الا أن ولياء امرها وافقوا على هذا الزواج ، ولكن الفتاة صغيرة للغاية لم تكمل 14 عاما فكيف تكون مسؤلا عن منزل وأم في هذه السن المبكر لكن هذه ليست القصة بل اللهم فيه.

لن نذكر بلد العروسين أو اي شيء يدل عليهما.

واقترب حفل الزفاف وبدأ الجميع يستعد له.

وعندما تنتهي حفل الزفاف دخل العريس والعروسة في المكان المخصص لهما.

ولكن العريس لم يكن مهذبا أو رجل بل ناسف لهذا اللفظ حيوان حسن دخلت العروس لم يمهلها حتي تخلع فستانها.

وبدأ في مهاجمتها فردد العروسه عليه وقالت له اعطني بعض الوقت لم اتعرف عليك بما فيه الكفاية.

فرد العريس ليس هناك وقت ففض غشائها بالقوة ما أسفر عن دخولها المستشفي في اسرع وقت، وبالفعل انقلبت حياتها الي مأساة.

ومع أن الأمر سهل للغايه وأخف من شركة الدبوس والعروس لا تشعر بألم اطلاقا، بل تكون سعيدا جدا جدا بذلك.