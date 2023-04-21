كأنه مشهد حقيقي عندما تحول المشهد الي حقيقة: الفيديوهات المحذوفه من فيلم لحم رخيص بطولة إلهام شاهين مع فنان مشهور. اتفرج قبل الحذف

الفنانه المصريه الهام شاهين من الفنانات الاكثر شهره في السنوات الماضيه وذلك من خلال ادوار الكثيره التي قامت بها وتشتهر الهام شاهين بكثير من ادوارها التي يحبها الشباب ولاسيما ادوار الاغراء والحب.

ومن اشهر الافلام التي قدمتها الفنانه الهام شاهين فيلم لحم رخيص الذي كانت فيه العديد بالنجوم ولعل ابرازهم الفنانه الكبير كمال الشناوي.

قدمت فيه الهام شاهين اداء اكثر من رائع في هذا الفيلم ولكن في بعض الفيديوهات تم حذفها من اجل ان يتم عرض الفيلم.

وقد يا ابني لكم في هذا الفيديو بعد المشاهد التي منعت من العرض في فيلم لحم رخيص بطوله الفنانه الهام شاهين