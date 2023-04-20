هو التمثيل كدا.. براحة عليا يا فنان عندما تحول المشهد الي حقيقة حدث في ليلة الدخلة من في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا مع الزعيم عادل امام

يذهب أكرم وفوقية وسميحة وأبنائها الي عنوان الجدة سوسو ولكنهم يكتشفون أنه تم اختطافهم جميعاً من قبل رجل مجهول ورجل آخر يشبه الحسيني ولكنه يخبرهم أنه عربي توأم الحسيني، تحاول سميحة معرفة سبب خطفهم من عربي ولكنه يخبرهم أنه لا يعلم شيئا.

يجلس سمير مهموم وتعود جاكي إليه وتطلب منه نصيبها ونكتشف أن جاكي هى من أرسلت عرابي لخطفهم، و يخبرها سمير بأمر الشيك وتطمئن جاكي لعدم زواجه من سميحة.

يحاول علي بويكا الإتصال بسماح و سامح و لكنه يجد هواتفهم مغلقة، يذهب لمنزلهم و لا يجد أحد، تطلب جاكي من عرابي أن يرغمهم على الامضاء و التنازل على الميراث.

مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.