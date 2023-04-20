هو التمثيل كدا يا زعيم.. اقوى مشهد تم حذفه بسبب جماله من فيلم رساله الي الوالي بطولة سهير رمزي غلبت يسرا عندما تحول المشهد الي حقيقة

أثارت جدلًا واسعًا بعد إعلانها الاعتزال لمدة تقارب 20 عامًا، وتخطى رصيدها الفني 100 عمل ما بين الدراما والسينما، ثم عادت للشاشة واختفت مرة أخرى لمدة 5 سنوات

عن الشاشة الصغيرة لتعود إليها مرة أخرى فى بداية عام 2022 مع مسلسل “القاتل الذي أحبني”، وفي نهاية العام الماضي أعلنت عن عمل جديد من بطولتها بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى التي مازالت في طور المناقشة والتفاوض لتقدم من خلالها شخصيات مختلفة لم تقدمها من قبل، إنها النجمة الكبيرة سهير رمزي التي أكدت في حوارها مع موقع “العربية.نت” أن مسلسلها الجديد “أم البنات” لن يعرض في رمضان القادم كما أشيع، لأنه بحاجة إلى الكثير من العمل والمجهود ليظهر بالشكل اللائق لها ولجمهورها.

في بداية عام 2022 عدتي مرة أخرى للدراما التلفزيونية بعد غياب

مسلسل “القاتل الذي أحبني” كان من الأعمال الممتعة بالنسبة لي، فعلي الرغم من أن إطار المسلسل ليس جديدا، لكن الفكرة والدور بالنسبة لي جديدان،

ونالت الشخصية والمسلسل تجاوبا كبيرا وتفاعلا مع الجمهور، وعدت بذلك العمل بعد غياب سنوات عديدة ابتعدت خلالها عن التمثيل، كما أني سعدت بالعمل مع هاني رمزي، دمه خفيف جدا