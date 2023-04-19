انت الان تتابع خبر ما حدث خلف الكواليس ارعب المخرج طلبت منه عدم التوقف..لانه اشعل نشوتها المشاهد الممنوعه من العرض بطولة سهير رمزي مع عادل امام مشهور اعترفات صادمة لجميلة السينما المصرية في اجمل مشهد في فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة سهير رمزي عن سبب قلة أعمالها في السينما خلال الفترة الماضية، وقالت في تصريح خاص لـ

منذ عودتى العام الماضى عرض على أكثر من عمل سينمائى ولكنها أعمال لم تكن مناسبة فلا يمكننى المشاركة فى السينما لمجرد المشاركة مراعاة لتاريخى ، فلابد أن تكون عودتى لائقة وتناسب حجم وتاريخ ما قدمته .

كشفت الفنانة سهير رمزي عن رأيها في دراما المنصات، التي استحوذت على الشاشة بشكل كبير، وقالت الفنانة سهير رمزي في حوار خاص مع أخبار اليوم ” أعتقد ان عامل الزمن وانتشار الانترنت

كان سيؤدى لانتشار دراما المنصات، ورغم ان المسلسلات التى تقدم على شاشات التليفزيون لها رونقها وأهمتها وقيمتها وتأثيرها على المشاهد والأسرة المصرية إلا أن ما يقدم على المنصات هى الافكار الجريئة

وتابعت ” كما ان دراما المنصات غير مقيدة بعدد حلقات فيمكن أن ينتهى العمل عند الحلقة الثامنة أو العاشرة ، وهذا ما يجنبنا التطويل الذى نراه فى الأعمال التى تعرض على الشاشات الصغيرة.