كما خلقها الله.. لن تصدق ماذا حدث عروسة تفاجئ الجميع وتخلع فستان الزفاف وترقص بالبيكيني .. لن تصدق ما فعله العريس بها

عروسه تونسيه الجميع بما فعلته في حفل الزفاف الخاص بها حيث قامت بخلع فستان الزفاف وارتداء البكيني وليس هذا فقط بل قامت بالرقص مع زوجها وإليكم التفاصيل

ما زال صدى ما فعلته العروس التونسيه الى حتى الان يبحث عنها الجميع العروس ربما لان هذا الشيء غيره مبرر او ربما غير معتاد في بلداننا العربيه.

ومن المعلوم ان معظم بلدان العربيه لها عادات وتقاليد خاصه بها التونسي التي البعض منها الانفتاح مثل اوروبا والغرب وامريكا والحريه الشخصيه ولكن هل الحريه الشخصيه تكون مثل هكذا.

وبسبب ما فعلته هذه العروس تصدرت الايام محركات البحث في مختلف الدول العربيه لان ما فعلته هذا الشيء ربما عروسه اخرى واليكم هذا الفيديو الذي يبحث عنه الكثيرون