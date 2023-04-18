لن تصدق ماذا ما حدث خلف الكواليس ارعب الجمهور..عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل

كشف مصدر عن مشاركة مايان السيد وآدم الشرقاوي في بطولة مسلسل “حمد الله على السلامة”، مع النجمة يسرا، والمقرر عرضه خلال رمضان 2023، حيث يؤديان دوري اثنين من أبناء يسرا في المسلسل.

أبطال مسلسل حمد الله على السلامة

مسلسل حمد على السلامة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم المخرج عمرو صلاح حاليا بمعاينة أماكن التصوير، كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب المنتجة للمسلسل، فيديو من تحضيرات العمل ظهر فيه يسرا وشيماء سيف ومايان السيد وعنبة

آخر أعمال يسرا

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل “أحلام سعيدة”، وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى تأليف هالة خليل إخراج عمرو عرفة