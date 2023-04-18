يلا بينا بسرعة هو التمثيل كدا .. اقوى مشهد مـ حذوف من فيلم عصافير النيل بطوله فتحي عبد الوهاب عندما تحول المشهد الي حقيقة مع عبير صبري في مشهد في غرفة النوم

تصدرت الفنان الفاضله عبير صبري مواقع التواصل الاجتماعي محركات البحث في الساعات الماضيه وذلك الفيديو الجديد لها من فيلم عصافير الفيلم الشهير للغايه التي تالقت فيه البطل رفقه العديد من النجوم من ابرازهم فتحي عبد الوهاب.

تنتظر الفنانة عبير صبري عرض مسلسل «موسى» المقرر أن يعرض بدءًا من الثلاثاء بطولة النجم محمد رمضان، بمشاركة الفنانة سمية الخشاب،

ياض الخولي، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبدالرحمن.

ونشرت عبير صبري صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور إنستجرام حظيت بإشادات كبيرة من جمهورها وعلقوا عليها: «مفيش أي كلام يقدر يعبر عن اللى عينى شايفاه».

وكتبت لها الفنانة منة فضالي: «أميرة والله». كما علقت شقيقتها أميرة صبري قائلة: «حلوة أوى قمر صاروخ جميلة ومفيش ف حلاوتك».