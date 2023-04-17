بدون خجل … الصاروخ ملكة جمال الكويت شمس الكويتية بفيديو مسرب يقلب السوشيال ميديا بنا فعلته مع والدتها .. والجمهور غلبتي رهف القنون !!

أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، بسبب تصريحاتها عن والدتها التي أطلقتها في وقت سابق وتم إعادة تداولها، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد تحريضها ضد والدتها ومناشدتها لمحامٍ بالتدخل وإقامة دعوى ضدها لأنها أنجبتها دون موافقتها.

الفنانة شمس الكويتية: أطالب أي محامي شاطر بإقامة دعوى ضد أمي

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة شمس الكويتية، عبر «سناب شات» تقول فيه: «أوجه دعوة لأي محامي شاطر، يبلغني بعنوانه وتفاصيله، برفع قضية على أمي، وأبويا الله يرحمه مات ما أقدر أرفع عليه قضية».

وبررت طلبها الغريب بشأن إقامة دعوى ضد والدتها بقولها: «إشلون جابتني في الدنيا من غير ما تستشيرني، إشلون ولدتني من غير ما تسألني، تقول الوضع حلو ولا الوضع معفن، أنا من حقي أرفع قضية على السيدة الوالدة وأطالبها بتعويض».

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