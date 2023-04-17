انت الان تتابع خبر هو التمثيل كدا.. كفاية يا باشا أنا لسى بنت.. أقوي مشهد في تاريخ السينما المصريه والعربيه من فيلم رساله الي الوالي للزعيم عادل إمام وهند صبري امسكها في هذه المنطقة والمخرج مصدوم.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتحدث مع المخرج عمرو صلاح عنى وجاء لمشاهدتى أثناء دورى فى المسرحية ورشحنى للدور. وأوضح «عبد الوهاب» صعوبة شخصية «الضابط حسام» وأنها كانت الجمع بين الطابع الكوميدى والحفاظ على «وقار» الضابط وشخصيته، وتابع: هذا كان أصعب شىء فى الشخصية، وحاولت بقدر الإمكان أن أجعل الشخصية حقيقية.

وأشار إلى أنه لم يتوقع ردود الأفعال على دوره، وقصة الحب التى تجمعه بمايان السيد ضمن أحداث العمل، وأضاف أن دوره ينقسم إلى جزأين الأول الخروج من عباءة الضابط الجاد الذى يعامل كثيرا من الناس فى عمله، والثانى إظهار الجانب الإنسانى للضابط فهو بالتأكيد عاطفى ويعبر عما بداخله.

وتابع: شخصياً أحببت أن أقوم بهذا الدور على طريقة الشباب حتى يروا أنفسهم فى هذه القصة، مثل التحدث مع بعضهم، فكل قصة حب ليست فقط كلاما رومانسيا، وهذه القصة تعتبر رسالة إلى الشباب، والحمد الله مبسوط أنها وصلت لهم وأعجبوا بها.