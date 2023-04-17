انت الان تتابع خبر سوف تجعلها كالخاتم في اصبعك.. 4 علامات تدل على تلاعب الرجل بالفتاة أثناء العلاقة بينهما قبل الزواج!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت يوشا السياري ٤ علامات تدل على عدم جدية العلاقة بين الرجل والبنت.

وشاركت مقطع فيديو عبر حسابها على منصة الفيديوهات “تيك توك” قالت إنه بمجرد ظهور هذه العلامات أو بعضها فيجب على البنت أن تقطع العلاقة فوراً.

وأوضخت أن أحد علامات فشل العلاقة أو الدليل بأن الطرف الآخر يتلاعب بك هو قيام الفتاة بإخفاء تفاصيل العلاقة عن إخوانها الذكور ووالدها ووالدتها.

ومن بين العلامات أيضاً هو خوف الشريك من المستقبل ومحاولته الابتعاد عن الحديث وارتباكه طوال الوقت.

وأضافت: “أما العلامة الثالثة فهي سؤال الشخص عن راتبك وسعر شنطتك وأسئلته المتكررة عن المال.”

واستطردت: “العلامة الرابعة هي تكرار اتصاله من داخل السيارة ما يعني أنه متزوج أو لا يريد أن يعرف أحد علاقته الجديدة”