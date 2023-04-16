انت الان تتابع خبر يلا بينا بسرعة.. صنف بأنه اوقح مشهد في تاريخ السينما المصرية.. مزق فستانها من شدة جمالها عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة المومس الفاضلة يسرا مع عادل امام في فيلم كركون في الشارع.. اتفرج .والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم الثنائي عادل امام ويسرى العديد من الاعمال الفنيه القويه للغايه ومن ابرزها في المكركون في الشارع الذي جسد فيه قصه حياه مهندس يعمل في خارج مصر وبعد ان يعود الى بلدته يزيد منزله قد انهار.

وشارك العديد من النجوم في هذا العمل ومن ابرزه مع عادل امام ويسرا ويوسف داوود الذي مثل كثيرا مع الفنان عادل امام

ممثل مصري، ولد بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960، وعمل مهندسًا في البداية ولكن بعد ذلك تفرغ للفن، وكانت بدايته في مسرحية (زقاق المدق).

وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل، حيث شارك في أفلام (كراكون في الشارع، النمر والأنثى،

السادة الرجال، اﻹرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان)، وفي التلفزيون (أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات زوج معاصر، يوميات ونيس، تامر وشوقية)، وفي المسرح (الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد). توفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 74 عامًا.

ورغم نجاح فيلم كراكون في الشارع لان هناك بعض المشاهد التي يعتبرها الكثيرون غير المناسبه للجميع الاسره ويمتنع موقع المحرر العربي من نشر الفيديو الذي يعتبره الكثيرون انه غير مناسب للكثير