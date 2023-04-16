انت الان تتابع خبر اجدع من ملكة جمال لبنان.. فيديو مسرب للفنانه سما المصري وهي تقوم بوصله رقص داخل الحمام في بث مباشر على الفيسبوك بوك.. ومغرد كسحت انجي خوري وشمس الكويتية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه سما المصري وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد نشر فيديو لها على صفحه الفيسبوك وقامة بنشره وانتشر الفيديو بطريقه كبيره واثار ضجه واسعه داخل الوسط الفني..

فيديو مسرب لسما المصري داخل الحمام

انتشر خلال الفتره السابقه فيديو مسرب للفنانه سما المصري وهي تقوم بالرقص داخل الحمام بناء على طلب احد المتابعين على الفيسبوك وقامت سما المصري بتنفيذ هذا الطلب

وقامت بفتح بث مباشر على السوشيال ميديا وقامت وصلت رقص لمده نص ساعه وتم نشر الفيديو على الفيسبوك واثار هذا الفيديو ضجه كبيره وواسعه داخل الوسط الفن

وصرحت سما المصري على انها حريه شخصيه وليس لاحد انتقادها او انتقاد تصرفاتها وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره واحتوي على لقطات وقامت في رقصه طويله استمرت لنصف ساعه..