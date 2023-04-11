انت الان تتابع خبر صراخ وآهات باعلي صوت.. صنف بأجمل مشهد مسرب من فيلم عادل إمام و يسرا تسبب بنزيف وبكاء يسرا وغضب المخرج في فيلم رساله الي الوالي عندما تحول المشهد الي حقيقة..شاهد الفيديو قبل الحذف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم الفنانه يسرا مع الزعيم عادل امام الكثير من الاعمال القويه ومن ابرز ايهاب فيلم رساله الى الوالي الذي قدموا فيه اداء اكثر من رائع ولقد نجاح الباهرا ولكن في بدايه الفيلم يعتبرها الكثير انها غير لائقه للكثير من المشاهدين

تربعت الفنانة يسرا في اداءها وعفويتها على عرش أبرر الممثلين والفنانين المصريين الكبار، فجميع افلامها كانت مع أبطال الفن والسينما المصرية، كالفنان عادل امام، وربما هي أكثر فمثلا شاركت عادل إمام افلامه، وكان عادل امام يهتم بها ويحبها كثيرا

المشاهد التي تقدمها دون اعتراض، وهو ما تميزت به الفنانة يسرا، حيث عرفت بمشاهدها الجريئة والساخنة، فلا يكاد يخلو فيلم شاركت فيه من المشاهد ، وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا، الذي سنسرد فيه أجرأ وأعنف مشهد كان لها مع الفنان عادل إمام والفنان مصطفى متولي.

يسرا تتحدث عن مشاهدها مع عادل إمام

اعتبرت الفنانة المصرية يسرا أن القبلات والمشاهد في السينما ليست عيبا، لأن الأخيرة في حاجة إلى الرومانسية والخيال.