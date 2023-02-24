بكل وقاحة.. شمس الكويتية تفجر مفاجأة بشأن خصوبة الرجال و تفجّر الصدمة..ومتابع ايه اللي انتي عايزاه ده - المحرر العربي

هاجمت الفنانة الكويتية شمس عبر تغريدتها على تويتر ، لقاح فيروس كورونا ، وربطت أعراض انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في جميع أنحاء العالم بتلقي اللقاح ، مستندة إلى رأيها في تقرير نشرته دراسة أمريكية على نتائج اللقاح.

وعلق شمس قائلاً إن اللقاح حقق هدفه ، متسائلاً: “لماذا القناع يكلف المال ، والفحص لكشف الكورونا بالمال ، لكن اللقاح مجاني وشبه مغتصبة.

يشار إلى أن شمس كانت من أبرز الرافضين لتلقي اللقاح وتوزيعه رغم مساهمته في تقليل عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنه يسبب العديد من المشاكل الصحية ، وأبدت رأيها من خلال مجموعة التغريدات التي نشرتها عبر حسابها الرسمي منذ انتشار أزمة فيروس كورونا واختراع اللقاحات.

وأبدت الكويتية قناعاتها الشخصية بالفيروس الذي ليس سوى حرب بيولوجية تم التخطيط لها منذ سنوات ، وأكدت خلال استضافتها لبرنامج العرافة أنها كانت تدرس التغذية العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعرفت على فيروس كورونا قبل عام من ظهوره ، وحذر الأساتذة هناك من الحرب البيولوجية التي ستبدأ في 2020.

وتفاعل المتابعون على مواقع التواصل مع تصريحات شمس ، مشيدين برأيها ووجهة نظرها التي أعربت عنها منذ بداية انتشار كورونا ، وانتشرت تغريداتها على نطاق واسع.