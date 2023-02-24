اجدع من صافيناز.. بالأحمر شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة..ومتابع مسحت فيفي عبده و لورديانا

نشرت الفنانة الكويتية شمس ، مؤخرًا ، صورة جديدة لها عبر ميزة استوري ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو “انستجرام”.

شاركت الفنانة الكويتية شمس ، متابعيها ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ، صورة جديدة لها عبر ميزة الاستوري ، وقد تألقت فيها بإطلالة جذابة نالت إعجاب الجميع. العديد من متابعيها ، حيث ارتدت فستانا أحمر قصير بنصف كم ، وتميز الفستان بتصميمه الجذاب ، خاصة أنه يحتوي على قصة مختلفة في منطقة الصدر ، بالإضافة إلى أنها اختارت قبعة من الشمواه في اللون البيج مما زاد من تألقها.

اختارت شمس الكويتية بعض لمسات المكياج لإبراز جمال ملامحه ، فاستخدمت الماسكارا وظلال العيون والكحل لإبراز جمال عينيها ، بالإضافة إلى اختيار أحمر الشفاه. بالإضافة إلى اختيار بعض المجوهرات والإكسسوارات التي تكمل ذلك المظهر الساحر ، اختارت عقدًا ناعمًا يتناسب مع ذلك المظهر الناعم ، بالإضافة إلى خاتم رقيق أيضًا.