فنانة مصرية شهيرة تفاجئ متابعيها بنداء استغاثة : أغيثوني أنا أتعرض للضرب !

بعثت الفنانة المصرية علا غانم نداء استغاثة بعد تعرضها للاعتداء بالضرب والطرد من منزلها على يد مجهولين. وقد فاجأت الفنانة المصرية الشهيرة متابعيها بكتابة الاستغاثة عبر صفحتها على حسابها في "الإنستغرام" بتعرضها للضرب والطرد هي وأسرتها من منزلهم.

وقالت الفنانة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "استغاثة إلى المركز القومي لحقوق المرأه.. الدكتوره مايا مرسي.. أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامراة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني".

وجاء ذلك بعد أيام من قيام أحد المحامين بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة بتهمة التزوير.

واتهم المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 60829 الفنانة بتزوير محرر رسمي في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها عبد العزيز حسن عبدالعزيز.

علا غانم من مواليد 26 نوفمبر 1971، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 1994 قسم تصوير، ولم تكمل دراستها بمعهد الفنون المسرحية.

وجاءت شهرتها إثر أدائها دورا في أغنية "هنساك" للمطرب محمد فؤاد، ثم بدأت العمل الفني بمجال الإعلانات التلفزيونية، وبعد ذلك اتجهت إلى التمثيل، حيث شاركت بالعديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.

وجاء ذلك بعد أيام من قيام أحد المحامين بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة بتهمة التزوير.

واتهم المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 60829 الفنانة بتزوير محرر رسمي في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها عبد العزيز حسن عبدالعزيز.

علا غانم من مواليد 26 نوفمبر 1971، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 1994 قسم تصوير، ولم تكمل دراستها بمعهد الفنون المسرحية.

وجاءت شهرتها إثر أدائها دورا في أغنية "هنساك" للمطرب محمد فؤاد، ثم بدأت العمل الفني بمجال الإعلانات التلفزيونية، وبعد ذلك اتجهت إلى التمثيل، حيث شاركت بالعديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.