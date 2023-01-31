باعدت بين رجليها وكشفت أهم منطقة في جسدها.. مايا دياب تشعل المواقع بهذه الصورة الساخنة

كعادتها مايا دياب تثير الجدل بين اوساط متابعيها بصورها ومقاطعها الجريئة والوضعيات الساخنة التي تتعمد الظهور بها لإغراء وجذب المتابعين لها، وكثير فنانة تحب الشهرة ونسهى لكسب اكثر قدر ممكن من المتابعين، لكن هذه المرة تعمدت الفنانة أظهر اهم منطقة في جسدها.

وظهرت الفنانة مايا دياب في غرفة نومها وهي ممتدة على السرير وفاتحة رجليها لتظهر بشكل واضح اهم منطقة حساسة في جسمها حيث كانت تلبس قميص نوم خفيف وشفاف كشف معظم مناطق جسمها.

الفنانة مايا دياب نشرت صورتها على حسابها في الانستجرام ولاقت جدلا واسعا بين متابعيها حيث ذهب البعض لانتقادها والبعض الاخر للتغزل بها وجمالها.

وبنيت فترة واخرى تتصدر مايا دياب ترند جوجل نتيجة نشرها لصورها او تصريحاتها المثيرة لينقسم على اثرها المتابعين بين مؤيد ورافض لما تنشره واعرف اخر يتغزل بها وصفها بالمغرية.