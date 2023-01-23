نحافة وجمال لا يقاوم.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة على إنستجرام



خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .





وظهرت نرمين الفقي في الصورة بإطلالة شبابية، حيث ارتديت فستان أخضر كب، وتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم أبرز ملامحها.



https://www.instagram.com/p/Cnw8_33IhzI/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4a74dd0c-0a97-4f10-8e85-c72cdf5821bf



آخر أعمال نرمين الفقي



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بعد النهاية” بطولة نرمين الفقي، البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على الشاشة ليدخل ضمن منافسات موسم دراما الشتاء.





وتصدر بوستر العمل جميع أبطاله، ويعتمد المسلسل في قصته على البطولة الجماعية.

