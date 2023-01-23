هذا السر يكشف لأول مرة.. لن تصدقوا ماذا فعلت أم كلثوم في منزل أمير سعودي عام 1972

أوضح الأمير تركي العبدالله الفيصل، أن الراحلة "أم كلثوم"، حضرت إلى جدة عام 1972م لأداء العمرة، وكشف عن قصة أغنية "من أجل عينيك" التي كتبها والده الراحل الشاعر الأمير عبدالله الفيصل.

وقال، في لقاء مع "عكاظ": "القصة جاءت عندما حضرت الراحلة أم كلثوم إلى جدة لأداء العمرة، وكذلك للاعتذار للفنان فوزي محسون - رحمه الله - بسبب ما فعله بليغ حمدي الذي أخذ من ألحان الراحل في أغنية فوزي محسون «عشقته» وركبها في أغنية «الحب كله»، وبعدها حضرت إلى منزل والدي لتناول وجبة الغداء".

وأضاف: "بينما هي تتناول الغداء قالت: يا سمو الأمير ما عندك قصيدة أغنيها، فقام والدي وقدم لها 5 قصائد، وأخذتها وغادرت إلى مصر، وعند وصولها إلى بلدها قرأت القصائد وأخذت من كل قصيدة جزءاً، وكونت أغنية من أجل عينيك".

وتابع الأمير تركي: "بعد أن اكتملت القصيدة قدمتها للملحن بليغ حمدي وأخبرت والدي، لكنه رفض أن يلحنها حمدي، وطلب منها إعطاء رياض السنباطي، وقالت الست إنه لا يوجد وقت واللحن أصبح جاهزا، لكن والدي أصر على قراره، وبالفعل أخذها السنباطي ولحنها في 3 أيام".