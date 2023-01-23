تصرف غير متوقع من نانسي عجرم بحفل Joy awards.. لن تصدقوا ماذا فعلت!!؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو طريف للفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال تواجدها في حفل Joy awards، الذي أقيم مساء أمس السبت على مسرح أبوبكر الشدي في البوليفارد في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وانتشر فيديو للفنانة نانسي عجرم وهى تهرب بشكل كوميدي من البودي جارد، لإلتقاط الصور مع جمهورها،الذين حاولوا حمايتها وإبعاد المعجبين عنها، لكنها تمكنت من الجري والهرب منهم، لتلقط الصور السيلفي مع جمهورها وتقوم بتحيتهم.

نانسي عجرم في Joy Awards

وفى سياق آخر كانت أعربت الفنانة نانسي عجرم، عن سعادتها بترشيحها لنيل جائزة الفنانة المفضلة، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards.

وقالت «يشرفني أكون متواجدة هنا، لأنه بمثابة تقدير لكل شيء نقدمه من أعمال».

وتابعت قائلة إنها سعيدة باجتماع الفنانين في حدث مهم وضخم مثل Joy Awards، وأضافت : «هيئة الترفيه بيصعبوها كتير على حالهم، كل سنة الحفل بيكون أقوى وأجمل».

آخر اغاني نانسي عجرم

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم أغنية "يا عيد"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.