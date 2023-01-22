نسيتي البنطلون فين؟.. هجوم حاد على الفنانة نسرين طافش بسبب صورها الجديدة _ شاهد الصور

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية جدل واسع بسبب الصور الجديدة التي نشرتها الفنانة السورية "نسرين طافش" على حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، والتي وصفها البعض بالجريئة.

وظهرت الفنانة طافش، في الصورة بلوك بسيط وارتدت بلوزة على شكل فستان قصير باللون الرمادي، وعليه رسومات أبطال ديزني الشهيرة.

وعلقت على الصورة قائلة : “حين لا تحب المكان استبدله حين يؤذيك الأشخاص غادرهم حين تملّ ابتكر فكرة جديدة حين تحبط أقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجًا”

وأنهالت التعليقات اللاذعة على صورة نسرين طافش، حيث وصفها البعض بالجريئة، وتساءل اخرون بطريقة ساخرة: "هو انتي نسيتي تلبسي السروال؟

استرخاء في المسبح

شاركت الفنانة نسرين طافش خلال الساعات الماضية صور جديدة لها أُثناء ممارستها السباحة داخل أحد المسابح المغلقة. ونشرت نسرين مجموعة صور وفيديوهات عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “انستجرام”، وهي داخل المسبح مرتدية بيكيني أو كاش مايوه باللون الأزرق وورود ملونة، وحرصت على عدم إظهار كافة جسدها، مكتفية بالتصوير من الأعلى فقط. ما أظهر جزءاً فقط من صدرها.

كما ظهرت نسرين وهي مسترخية بجانب المسبح، وهي تردد أغنية “حلوين عيونك حلوين” للفنان السوري علي الديك وليال عبود. وتتمايل على أنغامها مظهرة انسجامها واسترخائها في هذه اللحظة.

كاش مايوه

وسبق أن تصدرت نسرين طافش التريند بجرأة ملابسها على الشاطئ، حيث ظهرت في جلسة تصوير نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي ما يُشبه الكاش مايوه، وهو عبارة عن قطعتين موردتين باللون الأحمر والأبيض، وهما توب بأكمام نصف بطن، وتنورة قصيرة للغاية، و”سليبر” مناسباً للشاطئ.

ولم تحدد الفنانة السورية مكان قضاء إجازتها، واكتفت بالتعليق: “فيتامين البحر”. وأنهالت عليها تعليقات المتابعين التي تنوعت بين الهجوم والانتقاد، وبعضها كانت تحمل إيحاءات خارجة.

نسرين في الجيم

كما شاركت الفنانة السورية ​متابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية، بقوة واندفاع.

وظهرت نسرين وهي ترتدي ليجن أسود وتيشرت أسود أيضاً، وتغطي رأسها بتوربان أصفر. وكتبت: “هيا لنفعل ذلك”. شاكرةً مدربها الخاص.

اخر أعمال نسرين طافش الفنية

وكانت نسـرين طافش قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل “المداح” مع النجم المصري حمادة هلال . وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

وتنتظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد "في القلب"، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائية المصرية، في موسم عيد الأضحى، وهو من بطولة سوسن بدر، وإخراج مرقس عادل.