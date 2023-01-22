شاهد.. صور جديده تثير ضجّة وتكشف حقيقة عودة ياسمين صبري إلى عصمة أبو هشيمة

انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار حول عودة الحياة الزوجية مرة أخرى بين ياسمين وأبو هشيمة.
ورغم ذلك وجدت تلك الأخبار وجدت تجاهلاً تاماً من الاثنين حيث لم يرد أي منما بالنفي أو التأكيد، تاركين الجمهور للحيرة والتساؤلات.
وما أثار جدل عودتة ياسمين وأبو هشيمة للحياة الزوجية من جديد هو ظهورهما في إحدى الصور أثناء انتظارهما للعشاء بأحد المطاعم في القاهرة، وأثارت الصورة تكهنات كثيرة حول عودة العلاقة الزوجية بينهما.
هذا وأثارت الفنانة ياسمين صبري جدلاً كبيراً حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد ظهورها في آخر صور نشرتها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وهي ترتدي خاتم زواج في يدها اليسرى يشبه الذي كان أبو هشيمة قد أهداه لها، ما أثار التساؤلات في تعليقات متابعيها حول ما إذا كان الخاتم هو خاتم زواجها من أبو هشيمة أم أنه شبيه به فقط.
الصور التي أثارت الجدل كانت أثناء توجه ياسمين صبري للسفر إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awrads.
من ناحية أخرى تواصل ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد "البعبع" الذي تعود به إلى السينما، وتشارك فيه إلى جوار النجم أمير كرارة في أول تعاون بينهما.