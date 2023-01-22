شاهد.. صور جديده تثير ضجّة وتكشف حقيقة عودة ياسمين صبري إلى عصمة أبو هشيمة

انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار حول عودة الحياة الزوجية مرة أخرى بين ياسمين ‏وأبو هشيمة.

ورغم ذلك وجدت تلك الأخبار وجدت تجاهلاً تاماً من الاثنين حيث لم يرد أي منما بالنفي أو التأكيد، ‏تاركين الجمهور للحيرة والتساؤلات.‏

وما أثار جدل عودتة ياسمين وأبو هشيمة للحياة الزوجية من جديد هو ظهورهما في إحدى الصور أثناء ‏انتظارهما للعشاء بأحد المطاعم في القاهرة، وأثارت الصورة تكهنات كثيرة حول عودة العلاقة الزوجية بينهما.‏

هذا وأثارت الفنانة ياسمين صبري جدلاً كبيراً حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو ‏هشيمة بعد ظهورها في آخر صور نشرتها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وهي ترتدي خاتم زواج في يدها ‏اليسرى يشبه الذي كان أبو هشيمة قد أهداه لها، ما أثار التساؤلات في تعليقات متابعيها حول ما إذا كان ‏الخاتم هو خاتم زواجها من أبو هشيمة أم أنه شبيه به فقط.‏

الصور التي أثارت الجدل كانت أثناء توجه ياسمين صبري للسفر إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز ‏Joy Awrads‏.‏

من ناحية أخرى تواصل ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد "البعبع" الذي تعود به إلى السينما، وتشارك ‏فيه إلى جوار النجم أمير كرارة في أول تعاون بينهما.‏