أطلقت صدرهاا للعلن بلا رحمة على الشباب.. هيفا وهبي تتلألأ بإطلالة أبرزت تفاصيل جسدها الفاتن بدقة!!

ينتظر الملايين بشوق كبير، أحدث ظهور للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، سواء عبر الإطلالات أو في الإحتفالات وحتى أغانيها الجديدة، والسبب في ذلك هو جمالها الفاتن حتى وقد تجاوزت سن الـ50.

أحدث ظهور للفنانة، ضجة كبيرة في الوسط الفني والسوشال ميديا، حيث تبرز كعادتها مفاتن جسدها بجراءة مطلقة، أبرزت صدرها بفستان أسود بصدرية قصيرة جدا مع الريش باللون الأسود، ونسقت عليه بنطال شفاف بنفس اللون، مع حذاء كعب عالي. نالت إستحسان الجميع!

وأذهلت هيفا متابعيها خصوصاً أنها اعتمدت تسريحة وماكياجاً جعلها تبدو أصغر سناً وأكثر جاذبية.

الماكياج اعتمد على أحمر شفاه زهرياً وكحل العينين الخفيف أما التسريحة فقد أرجعت هيفا شعرها من الجهة اليمنى وراء أذنها وثبتته بدبوس وتركت الياقي منسدلاً من دون أن يكون مصففاً بشكل متموج بل بثنيات خفيفة.

وقد أشادت مصممة الأزياء الروسية يانينا يوليا بـالصور كما علقت جويل ماردينيان معبرة عن إعجابها وكذلك الممثلة اللبنانية جيسي عبدو.

إشارة إلى أن هيفا درجت مؤخراً على اختيار الأسود لملابسها وكانت خضعت لجلسة تصوير أمام منزلها عنوانها "الأناقة بالأسود".