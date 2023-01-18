نسرين طافش ترقص بالأحمر الشفاف مع شخصية شهيرة وتلمح لفتح قلبها بعلاقة حب جديدة!! - فيديو

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش المتابعين، بإتقان رقصة السالسا في فيديو شاركته عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي انستجرام، نال إجاب الجمهور بشدة.

وظهرت نسرين طافش وهي ترقص السالسا مع مدرب الرقص الشهير خالد تيجانا من داخل إحدى قاعات التدريب، حيث أشعل الفيديو قلوب عشاق النجمة بعد أن تألقت بشكل جذاب.

رقص نسرين طافش

وكانت الرقصة على أنغام الأغنية الأمريكية Shape of you للمطرب إيد شيرين، وظهرت نسرين في مقطع الفيديو وهي ترتدي تيشيرت أحمر مع بنطلون جينز أزرق ضيق، وانتعلت حذاء كعب عالي باللون الذهبي مع تسريحة شعر منسدلة وانسيابية على ظهرها.

وعلقت نسرين طافش على مقطع الفيديو بجملة من أحد أقوال جلال الدين الرومي وقالت: ”دون الحب... كُل المُوسيقى ضجيج.. كل الرقص جنون.. كل العبادات عبء“.

وأضافت في تعليقها شكراً خالصاً لمدرب الرقص ووجهت له حديثها وقالت: ”شكرًا خالد، إنك الأفضل“.

ونشرت طافش مجموعة من مقاطع الفيديو على الاستوري أثناء تدريبها على الرقص، ومقطع آخر ظهرت فيه وهي تؤدي رقصة السالسا مع ابنة شقيقها لارا حامد.

ومن جانبه علق مدرب الرقص خالد تيجانا على مقطع الفيديو والذي أعاد نشره على حسابه الشخصي وقال: ”مع الرائعة نسرين طافش، لقد اشتقت الرقص معك… مرحبًا بعودتك يا جميلة“.

ردود إيجابية على رقص نسرين طافش

وحاز رقص نسرين نال إعجاب المتابعين وتفاعلوا معه على نطاق واسع، وجاءت التعليقات إيجابية حيث قالت إحدى المتابعات في تعليقها: ”حلمي أتعلم هيك نوع رقص حلو…بس مجتمعنا الغبي بسبب الرجال اللي بيتعلم رقص…بس رقصك نسرين بجنن والشب إلى معك فنان …أكيد مصري …المصريون كتير منهم أساتذة بالرقص المحترم الحلو …رحت ع أكتر من مكان تدريب رقص بأماكن مختلفة بأوروبا …كتير بلاقي أساتذة كتير مهمين من مصر“.

انفصلت نسرين طافش عن زوجها شريف الشرقاوي بعد بضعة أشهر فقط من الزواج، وأعلن زوجها الخبر خلال مقطع فيديو تحدث فيه عن العلاقات التي يصاب فرد منها بالنرجسية، وكتب الشرقاوي: "تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام".