من بطلة فيلم الى رقاصه محترفه في الافراح.. مصير صادم لفنانه مشهوره، صور صادمه!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد تساؤلات عن مصير اختفاء بطلة فيلم رسائل البحر دعاء حجازي، حيث كان هذا الفيلم اثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه.

مؤخرا احترفت الفنانه دعاء حجازي الرقص، حيث رأها اكثر من شخص في أفراح مختلفة وهي ترقص باحتراف.

بعدما أثار الجمهور هذا التساؤل ومشاركة صور لها وهي ببدلة الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون من الممكن أن تعود الى التمثيل وبصوره جديده، وهذا قد يكون لتعرف مدى كمية جمهورها.

تعد هذه الممثلة مصرية من مواليد الشرقية. تخرجت من كلية الفنون الجميلة (قسم التصوير الزيتي)، و بدأت مشوار التمثيل السينمائي عام 2000.

شاركت دعاء في عدد من الأعمال المهمة منها فيلم «سوق المتعة» للمخرج سمير سيف، مسلسل «أوان الورد» للمخرج سمير سيف، فيلم «الساحر» للمخرج رضوان الكاشف، فيلم «الرغبة» للمخرج علي بدرخان عام 2002،

كما تواجدت في فيلم «فيلم هندي» للمخرج منير راضي عام 2003، فيلم «قشطه يابا» للمخرج عاطف شكري عام 2004،فيلم «درس خصوصي» للمخرج سامح عبد العزيز عام 2005، وكان اخر مسلسل ظهرت فيه عام 2017 هو سابع جار.