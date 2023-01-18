مروح الرحيلي تشعل التواصل الإجتماعي بوصلة رقص ساخنة رفقة صديقاتها - فيديو



ظهرت الفاشينستا السعودية مروج الرحيلي بعدة فيديوهات وهي ترقص رفقة صديقاتها، من كواليس جلسة تصوير خضعت لها.





رقص مروج الرحيلي

وظهرت مروج الرحيلي في فيديو عبر حسابها على سناب شات، وهي تدخل إحدى القاعات الخاصة بجلسة تصوير جديدة لها، في أول جلسة بعد قص شعرها على الهواء.



مروج الرحيلي ظهرت بإطلالة جذابة أثناء رقصها بمفردها، إذ ارتدت فستانا بقصة ضيقة وفتحة خلفية طويلة بلون وردي هادئ، بحمالات رفيعة وصدر مكشوف، بينما ارتدت قفازات طويلة في يديها.



وتركت مروج الرحيلي شعرها مربوطا على طريقة البوني تيل خلف ظهرها، كما استخدمت مكياج رقيق ومناسب لجلسة التصوير.



من ناحية أخرى استعرضت مروج الرحيلي رقصها مع صديقاتها، بعد انتهائها من التصوير بمفردها، حيث اجتمعت بهن في منزلها.





وظهرت في الفيديو اثنتين من صديقات مروج الرحيلي وهما ترقصان معها، ولكنهما حرصتا على إعطاء ظهرهما للكاميرا وألّا تظهران بملامحهما معها.





وارتدت مروج الرحيلي وهي ترقص مع صديقتيها فستاناً بلون أزرق فاتح، بدون أكمام، وأيس كاب باللون الأبيض وكتبت معلقة: "لمن أجيب العيد مع صحباتي".







وكانت مروج الرحيلي قد قررت أن تقص شعرها أمام متابعيها قبل يوم واحد، حيث تخلت عن طوله وقصته لنفسها باستخدام المقص لتغير من شكلها وتخضع لجلسة تصوير جديدة في اليوم التالي.



