رهف القحطاني تخرج عن صمتها وترد على اتهامات النصب بصور وعبارات مزلزلة أشعلت التواصل الإجتماعي

ردت المشورة السعودية رهف القحطاني على اتهامات رجل الأعمال القطري "بن عبدالعزيز" بالنصب والاحتيال عليه، بعدة صور لها مرفقة بعبارات تعبر عن كبريائها وثقتها بنفسها.

وقالت رهف القحطاني أنها ستوضح التفاصيل كاملة لما حدث بينها وبين القطري بن عبدالعزيز، وستحتفظ بحقها في الرد عبر القانون، والقانون هو من سيرد لها اعتبارها.

رد رهف القحطاني على شخص طلبها للزواج

وتماسكت رهف القحطاني، وحاولت الرد بعقلانية على الأمور، حيث ظهرت في صورة بدت فيها واثقة وهي تلتقطها أمام سيارتها، وكتبت عليها حكمة مفادها أنها "ابنة رجال".

وقالت رهف القحطاني في ردها: "بنت الرجال معربة الجدين، إذا قالت فعلت وإذا شربت أوجعت" مع علامة القوة مرفقة إلى جانب كلامها.

وواصلت رهف القحطاني ردها على الأقاويل التي كثرت حول استيلائها على أموال الشخص المذكور، والنصب عليه والتشهير به والتراجع عن فكرة الزواج منه بعد أن حصلت على المال.

وقالت رهف القحطاني ردا على هذه الاتهامات: "حالياً أحتفظ بحق الرد، كل شي بإذن الله صار بيتم الرد عليه بالقانون، وبس بياخد القانون مجراه بينكشف كل شي لا تستعجلون"، وجاء هذا الرد على تعليق متابعة أكدت أن يدها تكسرت وهي تدافع عنها.

وكان شخص يصف نفسه بأنه تاجر قطري، قد اتهم رهف القحطاني بالنصب عليه، والاستيلاء على أمواله على وعد منها بالزواج منه، قبل أن تسجل له المكالمات وتهدده بفضحه وترفض الزواج منه في بث مباشر، مؤكدة أنها ترفض الزواج المسيار، وهو ما نفى وقوعه مهددا إياها بنشر التسجيلات.