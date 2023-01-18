بعد مغادرتها مسابقة ملكة جمال الكون.. ياسيمنا زيتون تتصدر التريند بوصلة رقص ساخنة بملابسها الشفافة!!

تصدرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التريند بـ وصلة رقص جريئة ظهرت فيها عقب اختيار الأمريكية "آر بوني غابرييل" ملكة جمال الكون للعام 2022

وظهرت ياسمينا زيتون ترقص بجراءة على أنغام أغنية "حبيبي يا نور العين" للفنان المصري عمرو دياب، برقة ملكة جمال المكسيك، حيث رقصت الملكتين بجراءة مطلقة أحدث ضجة واسعة.

ونشرت ياسيمنا صورة لها، عبرت في تعليق عليها عن سعادتها بالمشاركة في المسابقة، مؤكدة أن "التجربة كانت رائعة". وقالت ياسمينا ان التجربة "كانت مليئة بالتقلبات، ولكن كلبنانيين لن نستسلم أبدًا لأن لبنان يحتاجنا".

وحرصت ياسمينا على شكر ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه التي تولّت تدريبها، وقالت: "شكرا ريما فقيه على حبك ودعمك ونصائحك. أنا محظوظة جدًا لوجود شخص مثلك".

وأضافت: "ولعائلتي، أحبكم أكثر من أي شيء آخر".