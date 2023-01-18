صور قديمة للإعلامية ياسيمن عز تثير جدل رواد التواصل بسبب ما ظهر فيها وأحدث صدمة كبيرة!

تداولت حسابات عدة على وسائل التواصل الإجتماعي، صور قديمة للإعلامية المصرية ياسمين عز، المتصدرة لتريند المشاهير مؤخرا بعد إحالتها للتحقيق بسبب شكاوى مقدمة ضدها.

وتظهر صور ياسمين عز القديمة الفرق الكبير الذي بدى عليها، حيث تم مقارنة صورة قديمة لها من العام 2011 وصورة أخرى من العام الماضي، ما أثارت دهشة الجمهور المتابع والمعجب بالمشهورة المصرية.

من جهة أخرى كان قد أصدر نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة، قراراً بإحالة الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" بقناة mbc مصر، للتحقيق معها، فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.

وقال طارق سعدة، إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة. الخبر أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين.