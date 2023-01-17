زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة تخلع لباسها الداخلي أمام الكاميرا و تتراقص على أغنية أجنبية بشكل خادش للحياء والجمهور يعلق 'انت فين يا عقيد؟'

تعتبر الفنانة السورية كندا حنا من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي، وقد نالت شهرت واسعة بعد مشاركتها في المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، وجسدت فيه دور"سارة" زوجة العقيد معتز.

وعادةًً ما تثير كندا حنا الجدل بإطلالاتها الجريئة التي تشاركها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ومن أبرز اطلالات كندا حنا التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا، ظهورها في أحد مقاطع الفيديو التي شاركتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فيه وهي تبدل ملابسها في المنزل وتتراقص على انغام أغنية أجنبية.

ووثق الفيديو في بدايته نجمة المسلسل السوري الشهير " باب الحارة"، وهي ترتدي حمالة صدر سوداء وتتراقص أمام الكاميرا، قبل أن يوثقها وهي ترتدي فستاناً شفافاً، ثم بلوزة تشبه حمالة الصدر، وفستاناً اخيراً هو حمالة صدر.

الفكرة التي ظهرت فيها حنا، كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تحد يتداوله المستخدمون حول العالم حيث يظهرون بملابس المنزل، قبل أن يغطوا الكاميرا ليظهروا من جديد بملابس الخروج.

وجسدت حنا في مسلسل باب الحارة شخصية سارة الفتاة اليهودية التي تقع في غرام نجل زعيم حارة الضبع أبو عصام الذي جسد شخصيته الفنان السوري وائل شرف وعرف بدور معتز.

يذكر أن الفنانة كندا حنا متزوجة من المخرج السوري ناجي طعمي ولديها منه ثلاثة أطفال هم فارس، كرستين وكاتاليا.

وللفنانة السورية رصيدا كبير في المجال الفني، حيث شاركت في أكثر من 37 مسلسل تلفزيوني، كان أبرزهم مسلسل باب الحارة الذي شاركت في ثلاثة من أجزاءه، 9،8،7، وجسدت فيه دور الفتاة اليهودية "سارة"، التي وقع بغرامها "معتز" عقيد حارة "أبو الضبع"، وكانت زوجته الثانية.

أما الأفلام السينمائية فقد شاركت في أكثر من 7 أفلام، أخرهم فيلم "الإفطار الأخير" الذي أثار ضجة واسعة بسبب القبلة الحميمية التي جمعت كندا حنا مع الممثل عبد المنعم عمايري. وفيلم "الإفطار الأخير"، هو أحدث أفلام المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد، وهو فيلم روائي طويل يمتد لـ90 دقيقة، من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وتدور أحداثه حول حياة امرأة شابة اسمها رندة، وتقوم بأداء شخصيتها الفنانة كندة حنا، وزوجها سامي يقوم بدوره الفنان عبد المنعم عمايري.