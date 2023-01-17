لاميتا فرنجية بقميص نوم شبك يكشف كل جسمها والجمهور يتغزل بصدرها العاري 'صاروخ أرض جو'.. شاهد الصور

أثارت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد مشاركة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" ظهرت فيها وهي ترتدي قميص نوم شفاف يكشف معظم أجزاء جسمها.

قميص النوم الذي ارتدته لاميتا فرنجية يتبع إحدى العلامات التجارية التي اختارت لاميتا فرنجية لتكون وجهها الإعلاني.

وتباينت تعليقات المتابعين على صور لاميتا فرنجية، حيث انتقد البعض ظهورها بتلك الطريقة الفاضحة، بينما تغزل اخرون بجمال جسمها وصدرها وعلق أحدهم قائلاً "صاروخ أرض جو".

و لاميتا فرنجية عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية ولدت في 15 نوفمبر 1981، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم عمر وسلمى 3 مع النجم تامر حسنى ، وفيلم "حد سامع حاجة"، مع رامز جلال، وفيلم "محترم إلا ربع"، مع محمد رجب، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.