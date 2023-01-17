فيفي عبده تدعم شرين عبدالوهاب بكلمات مفاجئة.. وتكشف عن عدد زيجاتها ورأيها في الزواج العرفي!

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده الجدل، بعد توجيهها نصيحة للفنانة شيرين عبدالوهاب، كما كشفت عن عدد زيجاتها ورأيها في الزواج العرفي.

فيفي تدعم شيرين

ووجهت فيفي عبده رسالة غامضة لشيرين بالقول: ""من حقك تعيشي مع جوزك بالطريقة اللي تعجبك، ولكن غلط إنهم يصوروها، ومن حقها تعيش براحتها مع جوزها واللي بيحب أحيانا بيخبط في أي حاجة، ومن الحب ما قتل".

ونصحت شيرين بالابتعاد عن أصدقاء السوء، مؤكدة "شيرين طيبة وحبت ومن حقها تحب، وأنا بقولها من خبرتي حاولي تقفلي عليك بيتك ومتحاوليش يكون عندك أصدقاء يضروكي".

رسالة فيفي أثارت جدل على السوشيال ميديا، حيث انتقد البعض رسالتها لشيرين لما اعتبروها دعم لاستنقاص المراة نفسها أكثر أمام الرجل، بينما اعجب البعض بوقوفها سند لحبيبة حسام أمام ما يحدث لها.

فيفي لا تمانع العرفي

وقالت فيفي عبده، خلال لقاء مع فضائية لبنانية: "أنا ست واضحة ومبحبش الخيانة وتزوجت خمس مرات ولا أمانع من الزواج العرفي".

وتحدثت فيفي عبده، عن مرحلة الطفولة ووالدتها الراحلة، قائلة: "أمي عرفت تربينا وهي كانت بتحب المصارعة وبتضربنا بالكرباج، وأبويا كان رياضي وصحته كويسة".