بعد غياب كبير عن الجمهور .. منى فاروق تعود مفتوحة الصدر في أحدث إطلالة!

شاركت الفنانة المصرية منى فاروق، صور جديدة من أحدث إطلالة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الإجتماعي انستجرام، بدت فيها جريئة للغاية.

وظهرت منى فاروق تتلألأ جمالا واثارة، مرتدية فستان انيق مفتوح الصدر باللون الأسود، منسقة عليه حقيبة يد وحذاء بذات اللون، لتلفت الأنظار بجمال إطلالتها.

وكانت منى قد توقفت عن مشاركة إطلالاتها على حساباتها الرسمية أو في المواقع المهتمة بالمشاهير، فيما يبدو انه اعتزال غيرمعلن للفنانة عن الجمهور والتواصل الاجتماعي. لكنها عادت من جديد بجمالها الذي يخطف الأنظار، ويثير الجماهير بسبب جراءتها.

جدير بالذكر أن منى فاروق شاركت في عدة أعمال درامية مصرية خلال الفترة الماضية، منها “الأب الروحي”، و”رحيم” و”ظل الرئيس”، فيما شاركت شيما الحاج في فيلم “سالم أبو أخته” ومسلسل “خيانة عصرية”.