تعليق مفاجئ من الفنانة شذى حسون حول تقبيل شهاب ملح انستجرام لقدمها!

أثار مقطع فيديو للحظة تقبيل مشهور التواصل الإجتماعي شهاب ملح انستجرام للفنانة العراقية شذى حسون، أثناء لقائهما الأول منذ خمس سنوات، جدل وسخرية كبيرة في السوشل ميديا.

وظهرت شذى حسون منصدمة من طريقة استقبال شهاب لها، والتمادي في إظهار حبه لها، حيث ركع على ركبتيه وقبل قدميها.

وفي أول تعليق من قبل الفنانة شذى حسون حول الحادثة، قالت:"والله ما توقعت لها الدرجة شهاب من الفانز الفيدمين لي ودائماً الداعم الأول لكل أعمالي وشغلي".

شذى حسون تعلق على تقبيل شهاب ملح لقدمها

ولفتت شذى حسون في لقاء لها عبر ET بالعربي أنها لم تتوقع رد فعله على رؤيتها بهذه الطريقة، مشيرة إلى أنه واحد من أكبر المعجبين لها منذ سنوات.

وردت شذى حسون على سؤال وجه لها من المذيع قائلاً: "أنتي اتصدمتي؟"، لتوضح أنها لم تتخيل أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة رغم أنه يدعم كافة أعمالها الفنية.

وعلقت شذى حسون قائلة: "والله ما توقعت لها الدرجة شهاب من الفانز الفيدمين لي ودائماً الداعم الأول لكل أعمالي وشغلي".

ولفتت الفنانة العراقية أن مشهور سناب شات شهاب ملح كان يحاول لقاءها منذ أكثر من 5 سنوات لكنهما لم ينجحا ولا مرة واحدة في ترتيب موعد للقاء.

وأشارت إلى أن اللقاء الذي جمع بينهما جاء مصادفة لوجود كل منهما في بغداد، لتفاجئ بطريقة استقباله لها قائلة: "بقالنا أكثر من 5 سنوات يحاول يلتقي فيا وصادف أني في بغداد وهو في بغداد وجه وشفتوا شو صار".

وأعاد شهاب ملح نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، معلقاً عليه: "رد شذى حسون على الفيديو ترند معاها، أموت عليها".

شهاب ملح يقبل قدم شذى حسون

وتصدر الثنائي شذى حسون وشهاب ملح تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر الأخير في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات للقائها بها، حيث لم يتمالك نفسه وبدأ في الصراخ واضعا كفيه على وجهه من المفاجأة.

وواصل شهاب ملح إنستقرام الصراخ وسط تعبيرات ضاحكة من شذى حسون، حيث قال "شذى، وي عمري أخيرا شفتها يا جماعة أدق عليها ما ترد" ثم استرسل في البكاء وجثا على ركبتيه وقبل قدميها.

من ناحيتها فوجئت شذى حسون برد فعل شهاب ملح إنستقرام المبالغ فيه، وأخذت في الضحك لثوان قبل أن تحاول جذبه من ذراعه ليقف على قدميه وهي تردد "قوم كافي شهاب كافي".

وفي فيديو آخر أحرج شهاب ملح، الفنانة العراقية بعد سؤال حول موعد زواجها، قائلاً: "متى موعد الزواج؟"، إلا أنه أكد أنه يتساءل عن موعد زواجها هي، وهو ما دفعها للضحك لتدارك الموقف قائلة: "إن شاء الله قريباً".

ومزح شهاب ملح مع شذى حسون متهما إياها بالكذب في إشارة إلى ارتباطه بها قائلاً: "تكذبين صدق احنا متزوجين"، مشدداً على رفضه زواجها بسبب حبه الشديد لها.