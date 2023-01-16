عندما تحول التمثيل إلى حقيقة وحدث مالم يكن في الحسبان.. فنانة مصرية جسدت دور عشيقة عادل إمام وعندما التقت معه على السرير لم يستطع تمالك نفسه رغم وجود المخرج والمصورين.. شاهد المقطع الممنوع من العرض

أعادت قنوات فنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نشر المشهد المحذوف من فيلم "عمارة يعقوبيان"، الذي تم عرضه في 2006، ولعب فيه الفنان الكبير عادل إمام دور البطولة، وظهر في المشهد المتداول وهو مع الفنانة جيهان قمري في المكتب بوضع جريء، حسبما وصفه الجمهور، وفي المشهد المتداول ظهر عادل إمام بدور "زكي الدسوقي"، وهو في مكتبه مع جيهان قمري بدور فتاة الليل "رباب"، حيث قامت بتغيير ملابسها في المكتب وارتدت ملابس نوم ودخل الإثنان إلى صالة الإجتماعات التي كانت مجهزة بسرير نوم ليمارسا عليه العلاقة الحميمة.

جيهان قمري تتحدث عن كواليس المشهد الساخن مع عادل إمام:

كشفت الفنانة جيهان قمري كواليس المشهد الشهير لها مع الفنان عادل امام : «كنا في منزل الفنان عادل إمام معزومين على الفطار في شهر رمضان، وكنا في ذلك الوقت معه في فيلم عمارة يعقوبيان، وقالي هقطعك بوس.. استأذنت من مراتي».جيهان قمري تتحدث عن كواليس المشهد الساخن مع عادل إمام:

كشفت الفنانة جيهان قمري كواليس المشهد الشهير لها مع الفنان عادل امام : «كنا في منزل الفنان عادل إمام معزومين على الفطار في شهر رمضان، وكنا في ذلك الوقت معه في فيلم عمارة يعقوبيان، وقالي هقطعك بوس.. استأذنت من مراتي».جيهان قمري تتحدث عن كواليس المشهد الساخن مع عادل إمام:

كشفت الفنانة جيهان قمري كواليس المشهد الشهير لها مع الفنان عادل امام : «كنا في منزل الفنان عادل إمام معزومين على الفطار في شهر رمضان، وكنا في ذلك الوقت معه في فيلم عمارة يعقوبيان، وقالي هقطعك بوس.. استأذنت من مراتي».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية رغدة شلهوب، في برنامج «نص الكلام»، على قناة «النهار»، أن مشاركتها مع الفنان عادل إمام شيء افتخر بيه أنني أقف أمام الزعيم عادل إمام.

وتابعت كواليس التصوير في فيلم «عمارة يعقوبيان»: «كانت رائعة والزعيم كان دائماً يضحك معانا ويخلق جو جميل جدًا داخل الكواليس».

وفيلم "عمارة يعقوبيان" هو فيلم دراما مصري، عرض في 2006 بأعلى ميزانية في تاريخ السينما المصرية، بمشاركة كبار الفنانين، عادل إمام، نور الشريف، يسرا، إسعاد يونس، هند صبري، خالد صالح، وغيرهما، وكتب سيناريو الفيلم وحيد حامد عن رواية "عمارة يعقوبيان" للكاتب علاء الأسواني.و‏فاز فيلم عمارة يعقوبيان بجائزة أفضل فيلم بمهرجان تريبيكا السينمائي، الذي أسس على يد الاسطوره روبرت دي نيرو.

وفي عام 2013، أُدرج الفيلم ضمن قائمة أهم مائة فيلم عربي حسب استفتاء لنقاد سينمائيين ومثقفين قام به مهرجان دبي السينمائي الدولي في الدورة العاشرة للمهرجان.

كما تحصّل الفيلم على ست جوائز في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للسينما المصرية، حيث حصد جائزة أفضل فيلم، وجائزة أحسن إخراج للمخرج/ مروان حامد، وجائزة أفضل ممثل دور أول لـ عادل إمام، وجائزة أفضل ممثل في دور ثان لـ خالد الصاوي، وجائزتي الديكور والتصوير.

قصة فيلم عمارة يعقوبيان

تبدأ قصة الفيلم مع سارد القصة (يحيى الفخراني) ليسرد قصة مبنى عمارة يعقوبيان المتواجد بوسط القاهرة والذي يضم نماذج بشرية متباينة، مثل زكي الدسوقي (عادل إمام) ابن الباشا السابق، العاطل عن العمل والذي تعلم في باريس، وعاد للعمارة ليفتتح مكتباً هندسياً مخصص لنزواته مع النساء، ويخدمه فانوس أرمانيوس (أحمد راتب)، تبدأ قصة زكي عندما يكون في بار شعبي ويتعرف هناك على رباب (جيهان قمري) وهي عاملة في البار، فيدعوها لممارسة الرذيلة في مكتبه وتقبل بذلك، تأتي له في اليوم التالي ولكن تقوم بسرقة زكي ومجوهرات دولت الدسوقي (إسعاد يونس) اخت زكي، وعندما تعلم دولت بالأمر تطرد زكي من المنزل ليسكن بالمكتب. يذهب زكي لرؤية صاحبة المطعم الإيطالية كريستين (يسرا) وعندها تحاول كريستين لإرضاء دولت لكنها ترفض برجوع زكي للشقة وتقوم بشتم كريستين على الهاتف.هناك أيضاً الحاج محمد عزام (نور الشريف) والذي بدأ حياته ماسحاً للأحذية، ثم قادته تجارة المخدرات لامتلاك عدة محلات للأحذية بوسط البلد، وتوكيل لسيارات ياباني يديره إبنه فوزي، ويتزوج عزام سراً من الأرملة سعاد (سمية الخشاب) ويتفق معها على عدم الإنجاب، ولكنها تطمع في ثروته فتحمل منه، وعندما يعلم بالأمر، يرسل لها من يجهضها مع ورقة الطلاق. يطمع الحاج عزام في حصانة مجلس الشعب، فيلجأ إلى كمال الفولي (خالد صالح) الذي يدير الحزب، فيمنحه صك العضوية مقابل مليون جنيه، وتضخمت أرباح عزام، فيطالبه الفولي بنسبة، فيرفض حينها، فيحضر الفولي له مباحث المخدرات، فيضطر عزام للرضوخ لأوامره.

يوجد في نفس العمارة الصحفي حاتم رشيد (خالد الصاوي) وهو رئيس صحيفة القاهرة الفرنسية (بالفرنسية: Le Caire)‏ وهو معروف لدى بعض الناس في العمارة أنه مثلي الجنس. يتعرف على جندى الأمن المركزي عبد ربه (باسم سمرة) ويقنعه بممارسة الرذيلة معه، مغرياً إياه بالمال والحياة التي لم يعهدها، ويساعده على جلب زوجته وابنه الصغير من الصعيد، ويمنحهما حجرة بسطوح العمارة، لكن في نهاية الأمر يموت ابنه الصغير، فيعتقد عبد ربه انه عقاب السماء، فيترك الرذيلة ويعود هو وزوجته لبلدهم.

فيغضب حينها حاتم ويذهب لشقته وينظر لصور والديه ويتذكر ما حصل له في طفولته، فيلقي اللوم عليهم لما حصل له ويقوم بإخراج صورهم من الشقة. يتعرف حاتم على عشيق آخر، وعندما يدخله إلى شقته يطمع فيه فيقتله من أجل سرقته.حاتم رشيد (خالد الصاوي) قبل مشهد موته، يشرب كأساً وينظر لصور والديه ويلقي عليهم اللوم لما حصل له في حياته. أما طه الشاذلي (محمد إمام) ابن البواب، فقد طمع في دخول كلية الشرطة، ولكن مهنة والده تمنعه من ذلك، فيدخل للجامعة ويتعرف على جماعات متشددة فيترك خطيبته ساكنة السطوح بثينة وينضم لجماعات متطرفة، فيتم القبض عليه وتنتهك رجولته من قبل ضابط في أمن الدولة (عباس أبو الحسن)، فعندما يخرج من السجن يقرر الانتقام ويتحول إلى إرهابي. يقوم طه بقتل الضابط ويقوم حارس الضابط بقتله فيطرحا على الأرض مقتولين بجانب بعضهما البعض.

بينما بثينة (هند صبري) صاحبة دبلوم التجارة، والتي تسعى للإنفاق على اسرتها بالعمل في المحلات. تتعرض عدة مرات لتحرشات اصحاب العمل، وتضطر للتفريط الجزئي في جسدها، حتى يلحقها فانوس أرمانيوس بالعمل في المكتب لخدمة زكي، ويستغل ملاك أرمانيوس (أحمد بدير) صاحب ورشة الملابس بالعمارة، جارته بثينة للحصول على توقيع زكي بمشاركة ملاك له في الشقة، ليستغل الأوراق بعد موت زكي، وطالبها بأخذ التوقيع أثناء شرب زكي الخمر، وذلك مقابل مبلغ خمسة آلاف جنيه، ولكن بثينة تراجعت أمام عطف وحنيّة زكي عليها، وأحبته أكثر لعدم محاولته الاقتراب من جسدها، فرغم علاقاته النسائية العديدة فهو الوحيد الذي احترمها فمنحته جسدها مقابل المحافظة على عذريتها، واستغلت دولت تلك العلاقة، وابلغت الشرطة، الذي دخل المكتب بمفتاح دولت ليضبط زكي وفي احضانه بثينة، ويتم قيادتهم لقسم الشرطة، فيتزوج زكي من بثينة التي تصغره بأربعين عاماً، وتقوم كريستين بالغناء في حفل الزفاف.فاروق الفيشاوي رفض تجسيد دور شاذ بالفيلم و خالد الصاوي وافق على طول!!

قال الفنان عادل إمام أنه عرض على الفنان فاروق الفيشاوي تجسيد شخصية الصحفي "حاتم رشيد" لكنه رفضه رغم المحاولات التي أجراها معه مروان حامد والزعيم، لكن الفنان خالد الصاوي وافق عليه، وأضاف "الفيلم تم تخفيف مشاهده لأقصى درجة، لكن وحيد حامد حافظ على رؤية علاء الأسواني في الرواية، والجنس في الفيلم ظهر بصورة متحضرة".

خالد الصاوي: لو عاد بى الزمن لن أقدم دورى بفيلم عمارة يعقوبيان:

قال الفنان خالد الصاوى إنه لو عاد به الزمن لن يقوم بالمشاركة فى فيلم عمارة يعقوبيان .

وتابع الفنان خالد الصاوى فى تصريحات تليفزيونية :" لو عاد بى الزمن لن أقوم بأداء دورى فى فيلم عمارة يعقوبيان، لان الدور أرهقتنى لانه عكس شخصيتى، بالإضافة إلى دورى فى فيلم الفيل الازرق ".