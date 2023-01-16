بـ كاش مايوه قطعتين لا يغطي شيئً من جسدها.. شاهد كيف ظهرت رانيا يوسف بأجراء إطلالة على الإطلاق والجمهور مصدوم من ما فعلته على الشاطئ!! (فيديو وصور)

تعتبر الفنانة المصرية رانيا يوسف من النجوم الفنية الرائعة على الساحة العربية، ولها أعمال فنية كثيرة ومميزة، لكنها جريئة في إطلالاتها وكثيراً ما تثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظهورها على السوشيال ميديا بصور وفيديوهات جريئة تثير حفيظة الجمهور الذي يصف بعضها بالفاضحة، وفي هذه المقالة سوف نتناول إحدى إطلالات النجمة رانيا يوسف الجريئة والتي ظهرت فيها خلال وقت سابق وهي تستمع بعطلتها الصيفية على أحد الشواطئ وترتدي كاش مايوه فقط.

رانيا يوسف بـ كاش مايوه

أعادت صفحات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو للفنانة المصرية "رانيا يوسف"، سبق وأن قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ووثقت فيه لحظات من عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ، وأثار الفيديو ضجة واسعة بسبب الملابس التي ارتدتها وظهرت فيها شبه عارية.

الفيديو المثير للجدل، وصفه المتابعون بالفضيحة بعد أن ظهرت فيه رانيا يوسف وهي ترتدي "كاش مايوه" أبيض اللون وشفاف، وكان واضحاً تحته ملابسها الداخلية.

وحرصت رانيا يوسف خلال الفيديو الذي أرفقته بأغنية "حلوة يا بلدي"، على المشي ذهابًا وإيابًا على الشاطئ، وهو ما جعل المتابعين لها على إنستجرام يتهمونها بتعمد استعراض مؤخرتها بالملابس الداخلية.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت صورًا بنفس الإطلالة خلال الفترة الماضية عبر حسابها على "إنسجرام"، وعلقت بقولها: "اتبع قلبك، ولكن هذا عقلك معه"، متخذة أوضاع تصوير مختلفة، بررها البعض بمحاولة إبراز الإكسسوارات.

وكشف الكاش مايوه ساقيها، واستعرضت من خلال الصور رشاقتها وجسدها الممشوق حيث ظهرت بإطلالة مميزة، ولإكمال إطلالتها الأنثوية الطاغية، تركت شعرها بتسريحة شعر مميزة "كيرلي" قصير مدرج، ونظارة شمسية وحقيبة مناسبة للبحر باللون الأبيض.

ونسّقت إطلالتها مع مجموعة من الإكسسوارات الرقيقة التي تتناسب مع لون الكاش مايوه، وظهرت بمكياج ناعم جذاب.

آخر أعمال رانيا يوسف

تشارك الفنانة رانيا يوسف في مسلسل "عالم تاني"، الذي من المقرر عرضه قريبًا، وتدور قصته في إطار من التشويق والإثارة، ويتناول ما سيفعله الإنسان لو علم الغيب.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب رانيا يوسف، الفنان نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، والمسلسل تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "شارع 9" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء على قناة "المحور" المصرية، ويشاركها في بطولته مجموعة من أبرز نجوم التمثيل ومنهم، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.