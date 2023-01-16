عاجل | كريسيانو رونالدو يقود الفريق السعودي ضد باريس سانجرمان في مباراة موسم الرياض بعد أيام - فيديو

أعلن مستشار ولي العهد السعودي تركي آل الشيخ اختيار نجم نادي النصر كريسيانو رنالدو، قائدا للفريق السعودي الذي سيقابل نادي باريس سانجرمان في الـ19 من الشهر الجاري في السعودية.

وشارك تركي ’آل الشيخ مقطع فيديو، على حسابه الرسمي في تويتر، للحظة إلباس رونالدو شارة القيادة، من قبل معالي المستشار، وبحضور عدد من الرياضيين.

ومن المنتظر أن يخوض رونالدو مباراته الأولى في السعودية، بعد صفقة الانتقال الشهر الماضي، عندما يقود هجوم الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر أمام سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي.

وستمثل المباراة أول مواجهة بين رونالدو ضد غريمه ميسي منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-صفر على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2020.

ومن المنوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى الرسمية بقميص النصر أمام الاتفاق في 22 يناير الجاري في الدوري المحلي.