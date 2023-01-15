إيقاف مذيعة مصرية وإحالة طاقم عمل البرنامج للتحقيق والسبب.. هذا الفيديو!



تعرضت المذيعة المصرية منى العمدة لإنتقادات واسعة من الجمهور، بسبب طريقة أدائها وحديثها خلال برنامجها على قناة النهار، ما دفع إدارة القناة لإيقافها وإحالة العاملين في البرنامج للتحقيق.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمذيعة منى العمدة، أثناء حديثها مع ضيفها في برنامج هنا الجمهورية ، حول العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث أن نبرة صوتها هي ما ازعجت الجمهور وعرضتها للإنتقادات.





منى العمدة :

تم توقيفها عن العمل بسبب بحة صوتها واحالتها للتحقيق مع طاقمها! pic.twitter.com/r38zA1hcq5 — Apple (@Nizwa__2N) January 15, 2023

السبب الحقيقي لوقف برنامج #مني_العمده هو الفيديو ده 👇🏻 pic.twitter.com/ySsGWxwEAJ — Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 15, 2023



قرار إيقافها صدر بعد تعرض العمدة لانتقادات واسعة على السوشيال ميديا، وأحالت طاقم البرنامج للتحقيق، في حادثة وصفت بالغريبة والغير مسبوقة.

