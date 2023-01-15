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إيقاف مذيعة مصرية وإحالة طاقم عمل البرنامج للتحقيق والسبب.. هذا الفيديو!

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تعرضت المذيعة المصرية منى العمدة لإنتقادات واسعة من الجمهور، بسبب طريقة أدائها وحديثها خلال برنامجها على قناة النهار، ما دفع إدارة القناة لإيقافها وإحالة العاملين في البرنامج للتحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمذيعة منى العمدة، أثناء حديثها مع ضيفها في برنامج هنا الجمهورية ، حول العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث أن نبرة صوتها هي ما ازعجت الجمهور وعرضتها للإنتقادات.



قرار إيقافها صدر بعد تعرض العمدة لانتقادات واسعة على السوشيال ميديا، وأحالت طاقم البرنامج للتحقيق، في حادثة وصفت بالغريبة والغير مسبوقة.
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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