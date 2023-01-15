إيقاف مذيعة مصرية وإحالة طاقم عمل البرنامج للتحقيق والسبب.. هذا الفيديو!

تعرضت المذيعة المصرية منى العمدة لإنتقادات واسعة من الجمهور، بسبب طريقة أدائها وحديثها خلال برنامجها على قناة النهار، ما دفع إدارة القناة لإيقافها وإحالة العاملين في البرنامج للتحقيق.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمذيعة منى العمدة، أثناء حديثها مع ضيفها في برنامج هنا الجمهورية ، حول العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث أن نبرة صوتها هي ما ازعجت الجمهور وعرضتها للإنتقادات.
منى العمدة :— Apple (@Nizwa__2N) January 15, 2023
تم توقيفها عن العمل بسبب بحة صوتها واحالتها للتحقيق مع طاقمها! pic.twitter.com/r38zA1hcq5
السبب الحقيقي لوقف برنامج #مني_العمده هو الفيديو ده 👇🏻 pic.twitter.com/ySsGWxwEAJ— Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 15, 2023
التنهيده ي جماعه 😇 العاصمه الإدارية كلها وقعت ع استاذ محمد #مني_العمده @monaelomdaa pic.twitter.com/CJCDO313dM— 🐼Banda-باندا🐼 (@Mohamme83009600) January 15, 2023
قرار إيقافها صدر بعد تعرض العمدة لانتقادات واسعة على السوشيال ميديا، وأحالت طاقم البرنامج للتحقيق، في حادثة وصفت بالغريبة والغير مسبوقة.