المهرة البحرينية تشعل السوشيال ميديا بتحدي سحب سيارة رولز رويس بسلسلة الكلب!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهرة البحرينية وهي تسحب سيارتها الرولز رويس بسلسلة الكلاب، ما أثارت جدلا واسعا بين المتابعين.

وظهرت المهرة البحرينية وهي تسير بجوار سيارتها الرولز رويس ممسكة بيدها سلسلة الكلاب المرتبطة بالسيارة، لتستعرض سيارتها الفارهة أمام الجماهير

سيارة المهرة البحرينية

شاركت المهرة البحرينية عبر حسابها الموثق على إنستغرام، فيديو وهي تسير جنباً إلى جنب مع سيارتها الرولز رويس الفارهة، بينما تسحبها بحزام جلدي مخصص للكلاب.

وظهرت المهرة البحرينية بإطلالة سوداء، حيث ارتدت معطفاً وبنطلوناً من نوعية سليم فيت وحذاء عال للركبة، باللون الأسود، وتركت شعرها بدون قيود مع مكياج جريء.

وحرصت المهرة البحرينية على إغلاق التعليقات على منشورها المثير للجدل، والذي تداولته العديد من الصفحات الأخرى ليتفاعل معه النشطاء معبرين عن استغرابهم الكبير بهذه اللقطة.

المهرة البحرينية تشارك في تحدي Zedsly

هذا الفيديو المتداول للمهرة البحرينية، هو عبارة عن تحد لاستعراض فخامة السيارات، يعود لإنفلونسر نمساوي متخصص في شؤون السيارات يدعى Zedsly، وشارك به عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدور حول ظهور الشخص إلى جوار سيارته أو مركبته الخاصة، وهو يسحبها بحزام جلدي كالكلب، ويحاول التعديل من مسارها بهذه الطريقة.

رأى البعض أن الفيديو لا يناسب عادات المجتمع، ويرسخ لفكرة التفاخر بالممتلكات الفارهة وسط أزمة اقتصادية عالمية طالت الكثير من البشر حول العالم.

وقال البعض في تعليقاتهم على فيديو المهرة البحرينية: "أنا تعبت من هذا العالم نفسي مشاهير السناب اللي على مثل هذي الشاكلة واللي يتابعهم يعيشون في موكب لحالهم لايخالطونا ولا نبي نعرف عنهم شيانا تعبت من هذا العالم نفسي مشاهير السناب اللي على مثل هذي الشاكلة واللي يتابعهم يعيشون في موكب لحالهم لايخالطونا ولا نبي نعرف عنهم شي".

المهرة البحرينية تسحب سيارة رولز رويس بسلسلة الكلب!

من ناحية أخرى دافع البعض عن المهرة البحرينية، وأكدوا أنها حرة باستعراض أموالها كيف تشاء طالما لم تسأل أحد أن يقلدها.