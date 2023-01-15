وصلة رقص ساخنة لإبنة هند القحطاني تعرضها لانتقادات الجمهور.. ووالدتها ترد بسخرية!

تعرضت المشهورة السعودية رهف القحطاني وابنتها رؤوى لانتقادات الجمهور بعد ظهور الأخيرة بمقطع فيديو ترقص على صوت أغنية والدتها، أثناء إيقاظ أشقائها من النوم.

وظهرت رؤى ابنة هند القحطاني، وهي ترقص على إيقاع صوت والدتها وهي توقظ أشقاءها من النوم بطريقة إيقاعية للكلام العادي.

ويبدو أن هند القحطاني قد جهزت الأغنية خصيصا لرقصة ابنتها، إذ كانت تنادي على اسمها بجانب أسماء أبنائها الآخرين بينما هي كانت متيقظة بالفعل من النوم.

وقالت هند القحطاني: "رؤى ربا معتز يلا اصحوا"، لتقوم رؤى بتحريك ذراعيها ووسطها بطريقة راقصة على إيقاع صوت والدتها، ولكنها احتفظت بملامح وجهها جامدة بدون ابتسامة.

وتفاعل الجمهور مع رقص ابنة هند القحطاني الذي وصفوه بالغرابة، كما انتقدها البعض للحرص على نشر محتوى الرقص بالذات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البعض في تعليقاتهم: "هذي النوعية من البشر فعلا يحسسونك إن احنا فعلا في أخر الزمان !! الله يرحمنا برحمته بس"، "يا ليتها تبني ثقافة عيالها وبناتها بدل هالمىصىخره اللي معيشتهم إياها".

أضافت أخرى: "إذا الأم تحرضها تسوي كذا ويش تتوقع بدل ما ترسم صورة جميلة للفتاة السعودية ضربت العادات والدين والتقاليد وأهلها ناس طيبة ومحافظة ما اهتمت وداخلها جنون والرغبة ترجع إلى أهلها بالتحرر وقبولها مثل كذا كما لو أنها حققت ثار بنتك اسمك وسمعتك تربيها على كذا أمور تكلر وتنشي جيل ما يعرف الصح من الخطأ وانتي السبب يا هند عزلتيهم عن أهلهم وناسهم وديرتهم".