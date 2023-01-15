حضن وقبلة.. محمد رمضان يقدم العزاء لريم البارودي في وفاة والدها



حرص الفنان المصري محمد رمضان، على حضور عزاء والد مواطنته الفنانة ريم البارودي، الذي أقيم مساء اليوم السبت.





حضر محمد رمضان، العزاء الذي أقيم بمسجد الصديق في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك رغم انشغاله بتصوير مسلسل "العمدة" المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023.





وحرص رمضان على احتضان وتقبيل يد ريم البارودي، خلال تقديمه العزاء لها، كما قبَّل يد والدتها، وفقا لوسائل إعلام محلية.





ونشرت صحيفة "الوطن" المحلية، لحظة تقديم الفنان محمد رمضان العزاء للفنانة ريم البارودي.





وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة، بينهم ريهام سعيد وبوسي شلبي والمخرج مرقس عادل.





وتعرض والد الفنانة ريم البارودي، لأزمة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى ليرحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.





وشيعت ريم البارودي مع أفراد عائلتها وأصدقائها جثمان والدها إلى مثواه الأخير، بعدما أدت صلاة الجنازة على الجثمان يوم الخميس الماضي في مسجد السلام بمدينة نصر.





وشيعت ريم البارودي مع أفراد عائلتها وأصدقائها جثمان والدها إلى مثواه الأخير، بعدما أدت صلاة الجنازة على الجثمان يوم الخميس الماضي في مسجد السلام بمدينة نصر.