بإطلالة محتشمة.. جورجينا رودريغيز تتسوق في مراكز السعودية دون مرافق

منذ لحظة وصول اللاعب البرتغالي وأسرته في العاصمة الرياض وأصبحوا حديث الساعة في المجتمع السعودي الذين يهتمون بمعرفة أخبارهم وتنقلاتهم في المملكة.

▪︎جورجينا رودريجيز تتسوق في بالرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مؤخراً مقطع فيديو لصديقة أثناء تسوقها من أحد المولات التجارية في الرياض برفقة أطفالها.

وكانت ترتدي جورجينا في مقطع الفيديو وهي ترتدي معطفاً أسود طويلاً وأسفل منه ملابس رياضية باللون الأسود برفقة سيدة منقبة وحارس شخصي.

وظهرت مرة أخرى برفقة رونالدو أثناء تناولهم الطعام بأحد المطاعم الشهيرة في الرياض، حيث ظهرت جورجينا مرتدية ملابس محتشمة عبارة عن جاكيت أسود وبنطال باللون السكني، وبدا على الثنائي السعادة بعد تواجدهم في السعودية.

▪︎جورجينا في السعودية

ومن جانبها أكدت جورجينا فور وصولها السعودية أنها سعيدة للتواجد في أحد البلدان العربية حيث قالت عبر حسابها على إنستغرام: "شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع، نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر، ونود أن نشكر كل من ساهم في حدوث ذلك".

وسبق أن عبر كريستيانو رونالدو عن سعادته بعد الانتقال إلى نادي النصر السعودي وتوقيع عقد مدته عامين ونصف حتى 2025، وصرح رونالدو خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "الكثير من الأندية سعت للتعاقد معي، لكن اخترت التوقيع لهذا النادي (النصر)، من أجل الفرصة التي منحت لي، ليس حتّى أطور كرة القدم بل لأطور جوانب أخرى في هذا البلد".

وتابع "أعلم ما أريده وما لا أريده، بالنسبة لي هذه فرصة للتغيير، والمساعدة بفضل خبرتي وتجاربي في أمور عدة، وتشجيع النساء في مجال كرة القدم".

وقال: "أريد أن أعطي نظرة جديدة على كرة القدم وعن هذا البلد، وهذا ما جعلني أتخذ هذا القرار بالقدوم إلى هنا، وأغتنم هذه الفرصة,, ولا أكترث كثيراً لما يقوله الناس، أنا اتخذتُ قراري، ولدي مسؤولية أريد تحملها".