الدكتورة يومي تشعل التواصل الإجتماعي بإطلالة ساخنه استعرضت جسدها بجراءة مطلقة.. وهكذا علق عليها الجمهور؟

تعرضت الدكتورة يومي لإنتقادات حادة من الجمهور بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات أطلت فيها بجراءة مطلقة أذهلت المتابعين.

وظهرت يومي كاشفة مناطق جسدها المثيرة، مرتدية هوت شورت جينز فاتح، وقميص أبيض تركته مفتوحا واكتفت بربطه من الأمام لتظهر مكشوفة البطن، ما عرضها لانتقادت الجمهور.

إطلالة الدكتورة يومي الجريئة ليست الأولى التي تثير بها الجدل بجرأتها وإنما سبق ونشرت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الإطلالات التي أثارت بها الجدل والتي تنوعت ما بين إطلالات رياضية وأخرى للسهرة.

إطلالات الدكتورة يومي

وقبل هذه الإطلالة ظهرت الدكتورة يومي، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات وهي تستعرض إطلالاتها ورشاقتها، لتتعرض بعدها لانتقادات حادة خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفاشنيستا الشهيرة بإطلالات جريئة ومكشوفة.

وبإطلالات جريئة أخرى أبرزت رشاقتها ظهرت الدكتورة يومي معتمدة على هوت شورت جينز فاتح، وقميص أبيض تركته مفتوحا واكتفت بربطه من الأمام لتظهر مكشوفة البطن. واعتمدت الفاشنيستا الشهيرة على اللونين، الأبيض والأزرق الفاتح، حيث اختارت الجينز الفاتح ونسقته مع اللون الأبيض، كما زينت إطلالتها بقبعة صيفية أنيقة، ونظارة شمس ناسبت ملامحها.

أما عن إطلالاتها الرياضية الجريئة أثارتمشهورة منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، حيث حاولت استعراض رشاقتها بإطلالة مماثلة لإطلالتها الأخيرة التي عرضتها للانتقادات، وظهرت مرتدية حمالة صدر رياضية باللون الأبيض وبنطال ضيق أبرز نحافة خصرها.