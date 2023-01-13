فنانة شهيرة تتحول الى ذكر .. والمفاجأة كيف أصبح شكلها الصادم!؟ شاهد

لا يمكن أن ننكر ما تمنحه الملابس الذكورية من طابع قوي، متمرّد، ومفعم بالأنوثة. نعم، بالأنوثة لا تستغربي، فالإطلالة الذكورية التي تجمع بين الأناقة والمتعة والتي تفرض نفسها على منصات العروض منذ أعوام ستشعرك بالراحة والثقة، وتجعلك تبدين بكامل أنوثتك إذا قمت بتنسيقها بالطريقة الصحيحة. هذا هو النمط الذي اعتمدته عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد.

التصاميم الذكورية رائعة جداً على أجساد النساء فهي تعكس نمطاً كلاسيكياً رصيناً بامتياز. حتى لو كنت ترتدين ملابس ذكورية، يمكنك إضافة قطعة مميزة من المجوهرات، تضفي رونقاً خاصاً على ملابسك وتعكس أنوثتك المخبأة.

من الجميل أن تفاجئي الجميع بإطلالة مختلفة لم يعتادوا عليها. إبدئي بقطعة صغيرة كسروال أو سترة بقصة ذكورية، لتعتادي على هذا النمط وسرعان ما تتبنينه دائماً.

شاهدي إطلالة بيلا حديد ذات الطابع الذكوري لتستوحي منها إطلالتك المقبلة، اذ اعتمدت العارضة الشهيرة، أثناء توجهها إلى أتولييه ديور ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2022-2023، بتصميم باللون البني تألف من قميص تشاكيت مزين بالجيوب على الصدر نسقت أسفله توب بنفس اللون،

ز ارتدت أسفله قميص كلاسيكي باللون الأبيض ظهرت من ياقته ربطة عنق حمراء، وأضافت شورت برمودا يصل طوله إلى ما فوق حدود الركبة.

ونسّقت مع هذا التصميم ذات الطابع الذكوري، جزمة جلدية عالية باللون الأسود تظهر فوقها جوارب بنفس اللون، فيما تخلّت كلياً عن حقيبة اليد. وكمّلت جيجي طلّتها بنظارات شمسية ذات إطار باللون الأحمر.