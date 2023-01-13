شاكيرا تهاجم بيكيه وصديقته الجديدة في أحدث أغانيها.. شاهد

أثارت النجمة الكولومبية شاكيرا الجدل بأحدث أغانيها التي تحدثت فيها بتلميحات مبتكرة عن حبيبها السابق ولاعب برشلونة جيرارد بيكيه وحبيبته الحالية، كلارا كيا مارتي.

ظهرت شاكيرا مع الدي جي الأرجنتيني "بيزاراب" في آخر جلساته الموسيقية، والتي اشتهرت في السنوات الماضية ونتج عنها تعاونات غنائية مع فنانين لاتينيين مثل نيكي جام، ناثي بيلوسو، باولو لوندرا وغيرهم.

وكانت جلسة شاكيرا مع بيزاراب - التي تحمل اسم BZRP Music Sessions #53 - أشبه بالجلسات العلاجية لما تضمنت من تنفيس عما مرت به من بعد انفصالها عن لاعب برشلونة الأسبق جيرارد بيكيه، كما تحدثت عن صديقته الجديدة وعن أزمتها مع الضرائب.

تشير شاكيرا لأغنيتها الشهيرة She Wolf في السنيو حيث تقول: "أنثى الذئب التي مثلي لا تليق برجال مثلك .. كنت أعلى من مستواك، ولذلك أصبحت مع واحدة من مستواك"

وتضيف في المقطع التالي: "عليك أن تخاف وأن تبلع ريقك .. لن أعود لك حتى ولو بكيت وتوسلت إلي .. من الواضح أنها ليست مشكلتي لو انتقدوك"

وتذكر شاكيرا اسم بيكيه لأول مرة أثناء قولها: "أنا أصنع أغاني فقط، آسفة لو تركت بقعة عليك"، وكلمة "بقعة" بالإسبانية تعني Salpique والتي تنطق "سابليكيه"، ما اعتبره الجمهور تورية موجهة لجيرارد.

ولكنها لا تكتفي بذكر اسمه فقط، اذ غنت عن حبيبته الجديدة كلارا: "لديها اسم انسانة طيبة ولكن من الواضح أنها ليست كذلك، بل هي مثلك تمامًا"، والجدير بالذكر أن الترجمة الإسبانية لـ "واضح" هي Claramente، ما يعتبر إشارة واضحة لكلارا كيا مارتي.

ثم تكمل شاكيرا حديثها عنهما وتقول: "أتمنى لك حظ سعيد مع بديلتي .. لا أعرف ما حدث لك ولم أعد أعرفك .. أنا أساوي فتاتين في الـ22 من عمرهما وانت استبدبلت سيارة فيراري بسيارة توينجو وساعة روليكس بساعة كاسيو .. تقضي كثيرًا من الوقت في الجيم ولكن يجب أن تمرن عقلك أيضًا".

يذكر أن شاكيرا تبلغ من العمر 45 عامًا، وكلارا تبلغ من عمرها 23 عامًا، أي أن عمر شاكيرا بالفعل كان مساويًا لضعف عمر كلارا العام الماضي، وهو العام التي انتشرت شائعات خيانة بيكيه للمغنية.

كما تحدثت شاكيرا عن انفصالها عن جيرارد بيكيه في العام المضي ووصفته بأصعب فترة في حياتها، وقال: " من الصعب الحديث عن الأمر خصوصًا لأنه مستمر ومازلت أمر به، كما أن انفصالنا يختلف عن أي انفصال آخر لأنه يحدث في العلن وهو صعب للغاية ليس بالنسبة لي فقط ولكن بالنسبة لولدي أيضًا".

وأضافت عن صعوبة التوقيت لأن والدها كان يعاني من مشاكل صحية: "كل هذا حدث بينما أبي كان في العناية المركزة وكنت أعافر من جميع النواحي. أعتقد أنها أصعب فترة في حياتي. ولكنني أعرف أن هناك نساء تمر بظروف أصعب من ظروفي".