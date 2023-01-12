خلال وجبة عشاء مع رونالدو.. شاهد جورجينا رودريغز تستعرض مؤخرتها بشكل جريئ في السعودية - فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للنجم كريسيتانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، في أحد مطاعم الرياض، برفقة حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز قبل ساعات.

وظهر رونالدو وجورجينا وهما ينتقلان من طاولة لأخرى داخل المطعم، مع شخص آخر، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور السعودي وتداول المقطع بشكل كبير خلال ساعات

وتترقب الجماهير السعودية والعربية وحتى العالمية، تحركات كريسيتانو وعائلته منذ انتقالهم للعيش في المملكة الأسبوع الماضي، حيث ترصد كاميرات الهاتف أدق التفاصيل اليومية للعائلة.

كريسيانو رونالدو في نادي النصر

وكانت الصفقة الأشهر في تاريخ نادي النصر هي انضمام كريستيانو رونالدو إلى فريق النادي الأساسي، حيث تم استقباله في العاصمة السعودية الرياض، وحرص للاعب على تحية الجماهير السعودية حيث حضر حفل الاستقبال أمس الثلاثاء على ملعب مرسول بارك، حيث ذهب لملقاه زملاؤه في الفريق وحياهم.

حيث قال رئيس نادي النصر اللاعبين، قائلا: "رونالدو إضافة كبيرة لكم وللدوري السعودي، ما تتخيلون كيف كانت المفاوضات معه سهلة، كان بسيطا"، مضيفا: "كان أسئلته عن الأمور الرياضية أكثر من أي شيء آخر، سأل عن زملائه، من طلباته أن يكون مثله مثل باقي اللاعبين، سواء في مكافأة أو تعامل أو أي شيء آخر، تتعرفون عليه أكثر وسوف تحبونه".

ومن جانبه، قال حارس وقائد الفريق وليد العبد الله لكريستيانو رونالدو: "نرحب بك بين إخوانك، إن شاء الله نساعدك وتساعدنا، كنا سعيدين بوجودك هنا، أنت إضافة لنا".

فيما قال النجم البرتغالي لزملائه في الفريق: "أريد أن أقول إنني سعيد بوجودي هنا، بالنسبة لي هذا تحد كبير، وتغيير من أوروبا إلى آسيا"، موضحا: "أنا أعرف المجموعة جيدا، إنها ممتازة، وشاهدت بعض المباريات، ورأيت التواصل بين اللاعبين، وأحببت ذلك"، وأضاف: "أنا هنا لكي أساعد الفريق واستمتع، وأقدم أفضل ما لدي".