بدر خلف يتهم الفتيات بارتكاب فعل فاضح.. ويعلن إستعداده لتربيتهن!!

شارك خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أثارت جدل رواد التواصل الإجتماعي، وعرضته لسخرية واسعة.

بدر خلف يثير الجدل

وأعلن بدر خلف في التغريدة، عن نيته تقديم دورة للنساء، حول الأنوثة والطريقة المثلى لإخراج الأنوثة المطلوبة أمام الأزواج، بعد أن فقدت الكثير من الفتيات أنوثتهن حد وصفه.

وكتب بدر خلف عبر حسابه على تويتر: "قريباً دورتي عن كيف تصبحين أنثى لأنه في كثير بنات فقدوا الأنوثة للأسف ❤️".

حديث بدر أثار جدلاً على حسابه، لأنه في الفترة الأخيرة يتعمد السخرية من متابعيه بحديثه عن نوعه، فتارة يتحدث وكأنه ذكر ويعلن استرجاله وتارة أخرى أنثى ويركب وجهه على صور فتيات.

ويحاول بدر أن يقدم نصائح للنساء فيما يخص الزواج، ومن أخر نصائح حث النساء على الزواج من رجل جميل، وكتب: "تزوجيه حلو مو معقولة تنامين جنب الأخلاق".

بدر خلف يتزوج للمرة الثانية

وشارك بدر منذ أيام صورة مركبة له وهو بفستان زفاف أبيض على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليه كاتباً "قريباً"، وشارك صورة بعدها برفقة رجل وزعم أنه تزوج رجلاً للمرة الثانية وأخفى لامح العريس الجديد.

وقام بعدها بنشر تغريدة أعلن فيها زواجه للمرة الثانية بعد انفصاله عن الزوج الأول، وقال إن اسم الزوج الثاني فهد القحطاني، ونشر صورة لشخص مجهول يخفي وجهاً بعلامة قلب وهو يمسك خاتم الخطبة ويقدمه لأحدهم وعلق على الصورة قائلاً: "خطيبي فهد القحطاني، زواجي نهاية الشهر بإذن الله".

وسبق أن نشر بدر خلفتغريدة على تويتر أعلن فيها عقد قرانه من نفس الشخص الذي يدعى فهد القحطاني حيث كتب على حسابه:" 05 / 01 / 2023 م، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله وفضله عقد قراني من فهد القحطاني، اللهم اجعله عقدا متيناً لا يخيب، وارزقنا التمام الجميل".

وتساءل أحد المتابعين على الأسماء التي يذكرها بدر خلف حيث إنه يذكر أسماء لأشخاص مشهورة وقال "كم مرة يتزوج بالسنة دا، وبعدين الأسماء إلى يذكرها ناس معروفه ولا كيف".