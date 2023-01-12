بالفيديو.. شاهد أقوى تحدي للمصارع جون سينا والمفاجأة التي حدثت عندما حاصره فريق السلطة وكادوا أن يفتِكوا به

جون سينا هو لاعب مصارعة حرة محترف، ولد في تاريخ 23- ابريل -1977 فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية، واسمه الحقيقي روكو فليكس انطونيو سينا، وهو ثاني أكبر أخ من خمسة إخوة -دان، مات، ستيف، وشون.

وجون سينا ممثل أمريكي من أصل إيطالي-إنجليزي، وعازف هيب هوب ومصارع محترف مسجل حاليًا في شركة المصارعة العالمية الترفيهية المعروفة بـ (دبليو دبليو إي) (WWE) في القسمين رو و سماكداون.

بداية حياته

حصل على شهادة فى الإعداد البدني من الجامعة، واشتغل بعدها بقطاع اللياقة البدنية و بناء الأجسام، وبعد أن تخرج من أكاديمية «كوشنج» Gushing Academy، سجّل في كلية «سبرنغفيلد» Springfield College في مدينة «سبرنغفيلد ماسوشوستس». وأوقع تأثيرًا في الرياضات الجامعية مثل كرة القدم. تخرج سنة 1998 بدرجة عالية في عِلْم وظائف أعضاء التمرين.

بعد ذلك بدأ في الاهتمام بكمال الأجسام. كما أنه عمل سائقًا لشركة ليموزين، كانت بدايات سينا صعبة للغاية ويعتبر من المصارعين الكادحين وأصحاب الطموح، تزوج من نيكى بيلا وهي مصارعة وراقصة في اتحاد المصارعة الترفيهية وأنجب منها طفلًا ولكن انفصلا مؤخرًا.

حياته الشخصية

جون سينا أعسر (أي معتاد على استخدام يده اليسرى لممارسة حياته اليومية من كتابة وتناول الطعام وغيرها)، وديانته المسيحية.

خلال تمثيل الفلم "12 Rounds" أعلن سينا عن خطوبته وأنه سيتزوج ، ليتم زواج جون سينا في ولايته بوسطن يوم السبت 11 يوليو 2009.

مسلسل الأنمي الياباني المفضل لجون سينا هو سيف النار (Fist of the North Star). كما انهو معجب بسلسلة ألعاب الفيديو Command & Conquer.

جون سينا أيضاً معجب بكل من فريق كرة المضرب بوسطون ريد سوكس، وفريق الأخر تامبا باي رايس، وفريق كرة القدم الأمريكية نيو إنغلاند باتريوت، وفريق كرة السلة المحترفة بولتون سلتكس.

يجمع سينا السيارات ولديه أكثر من 20 سيارة وبعضها متطابقة.

البطولات والانجازات التي حققها جون سينا

• في Ohio Valley Wrestling:

- بطل الفرق (مرتان) مع Rico Constantine

• في Pro Wrestling Illustrated:

- أفضل عداء للسنة (2006) ضد ايدج

- أفضل مباراة للسنة (2007) ضد شون مايكلز في راو 23 أبريل

- أكثر المصارعين شعبية (2004,2005,2007)

- أفضل مصارع للسنة (2007-2010-2009)

- صنف رقم 1 بين 500 مصارع

• في 'Ultimate Pro Wrestling:

- بطل WWE (11 مرات)

• في World Wrestling Entertainment:

- بطل العالم للوزن الثقيل 3 مرات

- بطل العالم للفرق مرتين مع بتيستا (1) مع شون مايكلز (1)

- بطل دبليو دبليو أي للفرق مرتين مع ذا ميز (1) ومع ديفيد اوتنغا (1)

- بطل WWE Championship (16 مرة)

- بطل الولايات المتحدة (5 مرات)

- مستر ماني إن ذا بانك (2012)

- فاز بمباراة الرويال رمبل (2008)و (2013)

• في جوائز المصارعة:

- أفضل مصارع للسنة (2007) (2009) (2010) (2012)

- أفضل سحب من مكتب (2007)

- أفضل مقابلة (2007)

- أفضل شخصية (2003).