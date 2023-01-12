في هذا القصر الفاخر تعيش مي عز الدين حياة الأميرات والملوك.. وهذه هي غرفة نومها التي تحلم بها كل الفتيات (صور)

دائماً ما اتسمت الحياة الشخصية للفنانة مي عز الدين بالغموض والسرية، لكن مؤخرا استطاعت الكاميرا توثيق لقطات داخل بيتها الذي يشبه القصر.

ونلاحظ أن النجمة المصرية مثلها مثل الكثير من النجمات اللواتي تستهويهنّ حياة البذخ والرفاهية.

غرفة نوم مي لا تخلو من الرومانسية

لاحظنا أن المكان المفضل لـ مي عز الدين في المنزل هو غرفة النوم التي تحرص على التقاط صور "السيلفي" في داخلها، حتى أصبح الجمهور يحفظ تفاصيل غرفتها المليئة بالدمى، إذ تبدو الأجواء فيها طفولية ولا تخلو من الرومانسية أبداً.

غرفة جلوس بنفسجية

لعشاق غرف جلوس باللون البنفسجي يمكن ملاحظة الغرفة الخاصة بالنجمة مي عز الدين والتي يسودها طراز راقٍ، والتي تحتوي على ديكور وأثاث غاية في الفخامة، يبرز في وجود شمعدان باللون الأسود.

غرفة جلوس ثانية باللون الأبيض

يحتوي منزل مي عز الدين على غرفة جلوس ثانية يطغى عليها اللون الأبيض، وهو لون ناصع ونقي، يبعث الراحة والأمل والتفاؤل، ويمتلك خاصية انعكاس جميع الألوان والتقاط الضوء. كما أنه مثالي لزيادة الإيحاء بأن مساحة المكان أكبر من الواقع. هذا اللون مثالي للمنازل العصرية، ويبدو أن مي عز الدين خصصت هذه الغرفة بهذا اللون لتكون لها مكان للراحة بعد يوم تصوير طويل.

جدران لافتة وأسقف عصرية

يتميّز الديكور بجدران تزدان بتصاميم جبسية، تمّت تغطية بعضها بورق جدران، أما الأسقف فهي مدهونة بأسلوب عصري.

وعادت مي عز الدين للتألق الفني في رمضان الماضي وشاركت مع مجموعة مع النجوم في مسلسل جزيرة غمام.